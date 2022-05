GGC International Limited wird Primärmitglied der ISDA

Genesis, ein Pionier der Digital-Asset-Branche und der führende institutionelle Anbieter von Krypto-Derivaten, gab heute bekannt, dass GGC International Limited der International Swaps and Derivatives Association (ISDA) als Primärmitglied beigetreten ist.

Genesis war über sein Unternehmen GGC International Limited einer der ersten Teilnehmer am Krypto-Derivatemarkt und schließt außerbörslich Derivate ab, die sich auf eine breite Palette von digitalen Assets als Basiswerte beziehen. Sein Expertenteam von Handelsexperten erleichtert Transaktionen sowohl für Krypto-Natives als auch für traditionelle Finanzmarktteilnehmer, die in diesen einzigartigen Markt einsteigen wollen. Als Mitglied der ISDA wird Genesis weiterhin dazu beitragen, die Richtung der Derivatemärkte für digitale Vermögenswerte mitzugestalten, um sie für alle Teilnehmer sicher und effizient zu machen.

"Genesis ist ein Pionier im Bereich der Krypto-Liquidität, der OTC-Kassa, der Kreditvergabe und der bilateralen OTC-Derivate", sagte Josh Lim, Head of Derivatives bei Genesis. "Als einer der ersten Dealing Desks, der Krypto-Hedgefonds und Unternehmen in diesem Bereich Optionsliquidität zur Verfügung gestellt hat, haben wir einen Großteil der bestehenden Dokumentation mitgestaltet, die in der gesamten Branche in Derivatbeziehungen eingebettet ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren ISDA-Mitgliedern, während dieser Markt weiter reift."

Über Genesis

Genesis ist ein Full-Service-Broker für digitale Währungen und bietet eine zentrale Anlaufstelle für die Bedürfnisse globaler institutioneller Anleger in Bezug auf digitale Währungen. Genesis kombiniert unübertroffene operative Exzellenz, eine nahtlose Benutzererfahrung und einen erstklassigen Kundenservice, um globalen Anlegern die gesamte Palette an Dienstleistungen zu bieten, die sie für die Verwaltung ihrer digitalen Vermögensportfolios benötigen.

Das Unternehmen bietet anspruchsvollen Marktteilnehmern eine vollständig integrierte Plattform für den Handel, die Kreditaufnahme, die Kreditvergabe und die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten und schafft so neue Möglichkeiten für Hebelwirkung und Rendite bei gleichzeitiger Erhöhung der Kapitaleffizienz und Sicherheit für die Gegenparteien.

Genesis ist eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group (DCG), einer der größten privaten Investoren in Blockchain- und Digital-Asset-Unternehmen.

Weitere Informationen über Genesis finden Sie unter genesistrading.com und folgen Sie @GenesisTrading auf Twitter.

