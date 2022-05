In der Pilotanlage sollen zwei verschiedene Technologien getestet werden. Das Land Niedersachen gibt einen Zuschuss von acht Millionen Euro. Baustart soll im Juni sein.In Lingen will RWE eine Test-Elektrolyse für die Erzeugung von grünem Wasserstoff errichten und dafür 30 Millionen Euro investieren. Nun erhielt der Energiekonzern die Zusage über eine Förderung von acht Millionen Euro vom Land Niedersachsen. Damit rücke die Errichtung der Testanlage auf dem Gelände des Gaskraftwerks Emsland in greifbare Nähe, hieß es am Dienstag von RWE. Die Leistung der Elektrolyse-Anlage soll bei 14 Megawatt ...

