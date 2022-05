Die Erholung des DAX von seinem schwachen Wochenauftakt ist am Dienstag zeitweise ins Stocken geraten. Am Nachmittag gab der deutsche Leitindex bis auf 13.928 Zähler nach, bevor die Bullen 40 Minuten vor dem Handelsschluss das Ruder wieder rumrissen. Am Ende stand ein Plus von 0,7 Prozent auf 14.039 Punkte zu Buche. Damit bleibt diese Marke weiter im Fokus. "Kurz vor der wichtigen US-Notenbanksitzung am Mittwoch will sich niemand voreilig positionieren", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow ...

Den vollständigen Artikel lesen ...