DJ Aktien Schweiz erobern Marke von 12.000 Punkten zurück

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag etwas fester geschlossen. Zwischenzeitliche höhere Aufschläge wurden wieder abgegeben. Das Geschäft war von Zurückhaltung im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden US-Zinsentscheidung geprägt. Doch negativ überraschen könne die Fed eigentlich nicht mehr, so ein Marktteilnehmer. Erwartet wird eine Erhöhung um 50 Basispunkte, für die Juni-Sitzung gilt sogar ein Zinsschritt um 75 Basispunkte als möglich. Zinserhöhungen, bedingt durch die extrem hohe Inflation, in Zeiten des weiterhin in der Ukraine tobenden Kriegs und konjunktureller Abkühlung seien ein gewagtes Spiel, mahnte ein Händler. Der SMI gewann knapp 0,3 Prozent auf 12.002 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 39,09 (zuvor: 34,47) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der Markt von Bankenwerten, die europaweit zu den Gewinnern zählten. Stützend wirkten neben gestiegenen Marktzinsen auch die Quartalszahlen der BNP Paribas, die positiv überrascht hatten. In der Schweiz zogen Credit Suisse und UBS um 5,3 bzw. 3,6 Prozent an. Swisscom kletterten um 1,1 Prozent, die Citigroup hatte sich positiv geäußert und das Kursziel deutlich angehoben. Ansonsten landeten defensive Titel eher auf den hinteren Rängen: Nestle und Roche verloren je 0,4 Prozent, Novartis zeigten sich gut behauptet.

Holcim kaufte in Frankreich zu, der Kurs gewann 0,8 Prozent. Logitech sanken nach anfänglichen Gewinnen um 2,4 Prozent. Der Computerausrüster legte erneut Rekordumsatzzahlen vor. Allerdings reduzierte die Gesellschaft den Ausblick, da dieser nun ohne Beiträge aus Russland und der Ukraine gilt. Geschäftszahlen und Ausblick des Sensorenherstellers AMS-Osram (+0,2%) wurden als mäßig charakterisiert. Mit Übernahmespekulationen stiegen Temenos um 5,8 Prozent. Die Immobiliengesellschaft PSP (+1,3%) hatte nach überzeugenden Geschäftszahlen die EBITDA-Prognose nach oben genommen.

May 03, 2022 11:49 ET (15:49 GMT)

