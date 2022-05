Feierstimmung herrscht heute bei allen JPMorgan-Aktionären. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund drei Prozent aufwarten. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von JPMorgan der letzten drei Monate.Für eine ausführliche JPMorgan-Analyse einfach hier klicken.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Dieser markante Punkt wurde bei 118,22 USD markiert. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...