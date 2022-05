Der Kurznachrichtendienst Twitter testet eine Innovation, die ein Grundprinzip des Dienstes aushebelt: Mit der Funktion "Circle" können Tweets auch nur in einem kleineren Kreis geteilt werden. "Nicht jeder Tweet ist für jeden gedacht", begründete Twitter den Vorstoß am Dienstag. An der Börse hält sich die Kursreaktion auf die Nachricht allerdings in Grenzen. Twitter funktioniert von Anfang an so, dass Tweets grundsätzlich öffentlich sind und von allen Nutzern gesehen werden können. Dafür gab es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...