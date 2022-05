Die Stimmung an den Märkten könnte momentan kaum schlechter sein. Die gewohnten Themen in Form von Ukraine-Krieg, gestörten Lieferketten, Inflations-Blues und Lockdowns in China bestimmen mal wieder das Geschehen. Das sorgt für rote Vorzeichen an allen Ecken und Enden.Wer sich die volle Dröhnung Pessimismus genehmigen möchte, kann das mit einem Artikel des Portals "inside-digital.de" tun. Dort hat man sich mit Amazon (US0231351067) beschäftigt und einige alte Kommentare des Gründers Jeff Bezos ausgebuddelt. Der warnte einst davor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...