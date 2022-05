Loomis, Sayles Company gab heute bekannt, dass Colleen Denzler (CFA) zum Head of ESG (Environmental, Social and Governance Umwelt, Soziales und Governance) des Unternehmens ernannt wurde. Colleen, die von Boston aus arbeitet, wird an Chief Investment Officer David Waldman berichten.

Als Head of ESG wird Colleen Denzler die umfassende ESG-, Investment- und Führungserfahrung zu Loomis Sayles mitbringt die bereits gut etablierten ESG-Initiativen des Unternehmens weiter voranbringen, Nachhaltigkeitsbemühungen als Teil der eigenen Governance von Loomis Sayles unterstützen, sicherstellen, dass Investmentteams Zugang zu ESG-Daten und -Research haben, und dazu beitragen, Lösungen für die wachsenden ESG-Anforderungen unserer Kunden zu bieten. Zusammen mit dem engagierten ESG-Team des Unternehmens wird Colleen Denzler:

unternehmensweit an der Verfeinerung von ESG-Prioritäten, -Zielen, -Kennzahlen und -Kriterien arbeiten und für die kontinuierliche Einhaltung der sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen für ESG sorgen;

mit den Investment-Teams zusammenarbeiten, um festzustellen, wie ESG-Aspekte noch stärker in die Anlageprozesse einbezogen werden können, und um Bereiche zu bestimmen, in denen sie sich bei den Unternehmen, in die sie investieren, einbringen können;

mit verschiedenen Branchengruppen zusammenarbeiten, um Best Practices für das Investitionsmanagement zu fördern; und

den Ansatz von Loomis Sayles in Bezug auf Nachhaltigkeit und ESG gegenüber Kunden und Stakeholdern kommunizieren.

Darüber hinaus wird Colleen Denzler die bestehende unternehmensweite ESG-Ausschuss-Struktur beaufsichtigen, um die Investment-Teams von Loomis Sayles strategisch zu unterstützen, interne Schulungen durchzuführen und bei wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen als Vordenkerin zu fungieren.

"Die Priorisierung von ESG und Nachhaltigkeit die einen bedeutenden Einfluss auf die Weltwirtschaft, die Finanzmärkte und die Gesellschaft im Allgemeinen haben ist eine Frage der treuhänderischen Verantwortung und des guten Umgangs mit dem Kapital der Kunden", sagte Kevin Charleston, Chief Executive Officer. "Wir können uns glücklich schätzen, dass eine Fachkraft vom Kaliber von Colleen Denzler die nächste Phase des Engagements der Firma bei der Integration von ESG-Überlegungen in unsere Anlageprozesse leitet, und uns so dabei unterstützt, langfristigen Wert für unsere Kunden zu schaffen."

"Gute Unternehmensführung und nachhaltige Geschäftspraktiken sind inhärente Faktoren bei unserer Entscheidungsfindung als langfristige Investoren, die ihren Kunden überdurchschnittliche langfristige, risikobereinigte Renditen bieten wollen", sagte David Waldman, Chief Investment Officer. "Colleen Denzlers umfassende Erfahrung wird ein Gewinn sein für unsere Bemühungen, ESG-Erkenntnisse und -Daten in unseren Anlageprozessen zu nutzen und Produkte zu entwickeln, die den ESG-Zielen unserer Kunden gerecht werden."

In ihren mehr als 35 Jahren in der Vermögensverwaltungsbranche hat Colleen Denzler in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Investitionen und ESG gearbeitet. Sie begann ihre Karriere bei Calvert Asset Management, einem frühen Vorreiter im Bereich verantwortungsbewusstes Investieren, wo sie als ESG-Portfoliomanagerin und Analystin tätig war. Weitere Führungspositionen hatte Colleen Denzler bei Janus Henderson, wo sie Global Head of Fixed Income Strategy war, und bei American Century Investments, wo sie als Senior Portfolio Manager und Head of Money Markets tätig war. Anschließend war sie Chief Investment Officer von First Affirmative Financial Network, einem auf nachhaltige Anlagen spezialisierten RIA, und Vorsitzende von deren branchenführender SRI-Konferenz. Später setzte Colleen Denzler ihr Fachwissen als strategische Beraterin für Vermögensverwalter im Bereich ESG und nachhaltige Investitionen ein. Zuletzt leitete sie die ESG-Integrationsbemühungen bei Smith Capital Investors.

Loomis Sayles ist seit 2015 Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten UN-Initiative Principles for Responsible Investment (UN PRI Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen) und Unterzeichner des UK Stewardship Code.

Hier finden Sie die ESG-Richtlinien von Loomis Sayles, den Nachhaltigkeitsbericht 2021 und weitere Informationen über den ESG-Ansatz des Unternehmens: https://www.loomissayles.com/website/esg/Environmental-Social-and-Governance

ÜBER LOOMIS SAYLES

Seit 1926 trägt Loomis, Sayles Company dazu bei, die Anlagebedürfnisse von institutionellen und Investmentfondskunden weltweit zu erfüllen. Die performanceorientierten Anleger des Unternehmens nutzen profunde eigene Forschungsaktivitäten und integrierte Risikoanalysen, um fundierte und umsichtige Entscheidungen zu treffen. Teams aus Portfoliomanagern, Strategen, Research-Analysten und Tradern arbeiten gemeinsam daran, Marktsektoren zu bewerten und alle sich bietenden Anlagechancen zu ermitteln, von traditionellen Anlageklassen bis hin zu verschiedenen alternativen Anlagen. Loomis Sayles verfügt über die Ressourcen, den Weitblick und die Flexibilität, auf großen und engen Märkten nach Werten zu suchen, um attraktive, nachhaltige Renditen für seine Kunden zu erzielen. Diese reiche Tradition hat Loomis Sayles das Vertrauen und den Respekt von Kunden in aller Welt eingebracht, für die das Unternehmen 335,9 Milliarden US-Dollar* an Vermögenswerten verwaltet (Stand: 31. März 2022).

*Umfasst das Vermögen von Loomis, Sayles Co., LP und Loomis Sayles Trust Company, LLC (38,4 Milliarden US-Dollar für Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Loomis, Sayles Company, LP.

