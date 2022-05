Andersen Global verstärkt seine bestehende europäische Plattform über einen Kooperationsvertrag mit thg, einer der größten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Belgien.

thg wurde 1983 von Partner Joseph Faymonville gegründet und bietet Full-Service-Leistungen in den Bereichen Buchhaltung, Steuern, Beratung und Gehaltsabrechnungen. thg arbeitet in vier Büros in ganz Belgien mit einem Team von Experten und kann so individuelle, kundenorientierte Lösungen für lokale und internationale Unternehmen sowie KMUs und große Konzerne anbieten.

"Im Laufe der Jahre sind wir aufgrund unserer Verpflichtung zu erstklassigen Lösungen für unsere Kundschaft als Kanzlei enorm gewachsen", sagte Joseph. "Dank unserer Zusammenarbeit mit Andersen können wir auf dieser Grundlage aufbauen, indem wir unsere Präsenz regional und global mit einem Team stärken, dessen Werte unsere eigenen widerspiegeln."

Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "thg ist eine der führenden Steuerkanzleien im Süden Belgiens, und das Team bringt vielfältige Erfahrung und Kenntnisse mit, die für die Erhaltung eines Wettbewerbsvorteils in der Region entscheidend sind. Dieser Markt ist für Europa und unsere gesamte Organisation weltweit sehr wichtig und ermöglicht es uns, unserer Kundschaft reibungslos umfassende Dienste anzubieten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 10.000 Experten und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 340 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220503005343/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700