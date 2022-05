Giga Carbon Neutrality Inc. ("GCN"), das Unternehmen für intelligente kommerzielle Mobilität und saubere Energietechnologie, hat heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Letter of Intent) mit einer großen börsennotierten Special Purpose Acquisition Company (SPAC) bekannt gegeben. Gegenstand der Absichtserklärung ist die Ausarbeitung einer endgültigen Vereinbarung für den Zusammenschluss beider Unternehmen.

Bei erfolgreichem Verlauf der Gespräche wird GCN seine neuen Energiemobilitätslösungen batterie- und wasserstoffbetriebene Logistikfahrzeuge, Spezialfahrzeuge und Busse sowie seine Kapazitäten im Bereich der mobilen und stationären Energiespeicherung mit der SPAC zu einem neuen börsennotierten Unternehmen zusammenführen.

Richard Martin, CEO bei Giga Carbon Neutrality, kommentiert:

Diese Absichtserklärung mit unserem potenziellen SPAC-Fusionspartner eröffnet eine wichtige neue Wachstumsphase von GCN. Wir sind entschlossen, die Verhandlungen mit unseren künftigen Partnern rasch einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Über Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com)

Giga Carbon Neutrality ist ein Unternehmen für saubere Energie und Technologie im Nutzfahrzeugbereich, das den Betrieb sauberer, zuverlässiger Fahrzeugflotten für industrielle und gewerbliche Transportunternehmen vereinfacht. Das Portfolio von GCN umfasst batterieelektrische Fahrzeuge und mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellenfahrzeuge und -Schiffe sowie entsprechende Infrastruktur für das Speichern, Laden und Tanken sauberer Energieträger.

Giga Carbon Neutrality, Inc, Inc., ist eine in British Columbia, Kanada, ansässige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der eingetragenen Anschrift 2270-8788 McKim Way, Richmond, BC. V6X 4E2, Kanada.

