Special Fruit in Belgien ist aktuell der einzige Akteur in dem Markt, der die Brombeersorte Sweet Royalla aus Portugal anbietet. Die Produktion läuft auf Hochtouren und die Qualität der Brombeere ist in bester Form. Diese vielversprechende Sorte bietet eine Kombination aus hervorragenden Charakteristika, die notwendig sind, um die Verkäufe der Brombeeren in der Beerenkategorie zu...

