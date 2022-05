Das Windprojekt «Jeanbrenin - Bises de Cortébert et Corgémont» im Berner Jura nimmt eine wichtige Hürde.Bern - Das Windprojekt «Jeanbrenin - Bises de Cortébert et Corgémont» im Berner Jura nimmt eine wichtige Hürde: Die zuständigen Fachstellen des Kantons Bern haben das Projekt genehmigt und alle Einsprachen abgewiesen. Frühestens im Herbst 2022 beginnen die Bauvorbereitungen. Die Gemeinderäte von Courtelary, Cortébert, Corgémont und die BKW haben am 2. Dezember 2021 dem Kanton Bern das Dossier für...

Den vollständigen Artikel lesen ...