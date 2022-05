DJ MARKT/Cancom überrascht negativ - Aktie schwach

Die Aktie von Cancom wird nach der überraschenden Gewinnwarnung rund 6 Prozent tiefer erwartet. "Nach dem recht optimistischen Ausblick Ende März ist das eine ziemliche Überraschung", so ein Marktteilnehmer. Er geht davon aus, dass einige Aktionäre hier enttäuscht reagieren dürften. Innerhalb der vergangenen sechs Wochen müsse sich die Lage massiv eingetrübt haben. Mit Blick auf China mit den Lockdowns in vielen Wirtschaftsmetropolen dürfte sich die Lage so schnell nicht verbessern, dies gelte auch für andere Unternehmen.

Die Cancom-Zahlen zu dem ersten Quartal sähen auf den ersten Blick enttäuschend aus, zudem rechnet der Vorstand nur noch mit einem "deutlichen" Umsatzwachstum im Gesamtjahr. Auch beim Rohertrag, beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und EBITA wird nur noch ein "deutlicher" Anstieg erwartet. Zuvor war der Konzern jeweils von einem "sehr deutlichen" Wachstum dieser Kennziffern ausgegangen.

