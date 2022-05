Die neuen Mittel fliessen in die Expansion an weitere Standorte sowie die Weiterentwicklung der Technologie.Zürich - Die Westhive AG, schweizweit eine der grössten Anbieterinnen von flexiblen Büroflächen, schliesst eine erfolgreiche Finanzierungsrunde ab und nimmt 6,3 Millionen Franken ein. Die neuen Mittel fliessen in die Expansion an weitere Standorte sowie die Weiterentwicklung der Technologie. Angeführt wird die Finanzierungsrunde von Fairway Family Office, einem in Zürich ansässigen Multi Family...

Den vollständigen Artikel lesen ...