DUISBURG (dpa-AFX) - Wegen der hohen Stahlpreise bleibt Klöckner & Co für die kommenden Wochen optimistisch. Das Management rechnet für das zweite Quartal mit einer stabilen bis leicht steigenden Absatzentwicklung im Vergleich zum ersten Jahresviertel, teilte der Stahlhändler am Mittwochmorgen in Duisburg mit. Nicht zuletzt wegen der hohen Preise soll der Umsatz gleichzeitig "deutlich" steigen im Vergleich zum Vorquartal. Die Prognose für das operative Ergebnis vor wesentlichen Sondereffekten, Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege bei 180 bis 240 Millionen Euro.

Im abgelaufenen Quartal verdiente der Konzern unterm Strich mit 172 Millionen Euro doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Aufgrund einer Preisentwicklung um rund 60 Prozent sei der Umsatz von 1,5 auf 2,4 Milliarden Euro gewachsen. Bereits Anfang April hatte Klöckner mitgeteilt, dass das operative Ergebnis mit 201 Millionen Euro voraussichtlich über der Erwartung von 130 bis 180 Millionen Euro und knapp 55 Prozent über dem Vorjahreswert liege. Dies wurde jetzt bestätigt./lew/mis