Die Hotelkette Hilton Worldwide Holdings Inc. (ISIN: US43300A2033, NYSE: HLT) wird am 24. Juni 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 15 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Record day ist der 27. Mai 2022. Damit nimmt der Konzern die Zahlung einer Dividende wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 (zuletzt 0,15 US-Dollar vierteljährlich) ausgesetzt wurde. Im September ...

