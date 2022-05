DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

EZB - EZB-Direktorin Isabel Schnabel hält es angesichts der hohen Inflation im Euro-Raum für geboten, den Kurs in der Geldpolitik anzupassen. "Jetzt reicht es nicht mehr zu reden, wir müssen handeln", sagte sie im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Aus heutiger Sicht halte ich eine Zinserhöhung im Juli für möglich." Zuvor sollten die Nettozukäufe von Anleihen eingestellt werden, voraussichtlich Ende Juni. (Handelsblatt)

SCHWEDT - Die Energieökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat sich für eine Enteignung der Ölraffinerie im brandenburgischen Schwedt ausgesprochen, die mehrheitlich im Besitz des russischen Staatskonzerns Rosneft liegt. "Die Raffinerie Schwedt kann nicht in Rosneft-Hand bleiben. Genau wie bei Gazprom Germania ist eine andere Lösung nötig. Die treuhänderische Verwaltung nach dem Beispiel Gazprom Germania ist sinnvoll, ebenso eine Enteignung", sagte Kemfert der Rheinischen Post. Es handele sich dabei um kritische Infrastruktur zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit in Deutschland. Diese liege damit im höheren Interesse Deutschlands. "Wir sollten so schnell wie möglich kein russisches Öl mehr beziehen." (Rheinische Post)

KLIMASCHUTZ - Mit einem Klimaschutz-Sofortprogramm will die Bundesregierung ihre Klimaschutzziele im Verkehrssektor erreichen. Das Paket umfasst neue Förderprogramme und steuerliche Anreize, wie im Entwurf aus dem Ressort von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) steht. Dieser liegt dem Handelsblatt vor. Allerdings wird Wissing die Vorgaben in diesem Jahr trotzdem nicht erfüllen. Der Verkehrsminister sagte dem Handelsblatt dazu: "Wir erreichen die Klimaziele nicht kurzfristig. Wichtig ist doch aber, dass wir einen Pfad einschlagen, der uns sicher zur Klimaneutralität führt." (Handelsblatt)

EU-ANTI-GELDWÄSCHEBEHÖRDE - Die Bundesregierung will die neue Anti-Geldwäschebehörde der Europäischen Union nach Frankfurt holen. Man sehe dafür gute Chancen, sagte ein Regierungsvertreter dem Handelsblatt. Die Anti Money Laundering Authority (AMLA) soll zukünftig unter anderem die nationalen Behörden besser koordinieren. Die Vorbereitung auf eine mögliche Ansiedelung der EU-Geldwäscheaufsicht in Frankfurt habe bereits begonnen. (Handelsblatt)

SERBIEN - Mit dem EU-Beitrittsantrag der Ukraine hofft auch der größte Balkanstaat, Serbien, auf eine baldige Aufnahme in die Europäische Union. Der gesamte Westbalkan brauche "klare und erreichbare Ziele", sagte Aleksandar Vucic dem Handelsblatt vor seinem Treffen mit dem Kanzler am Mittwoch in Berlin. Zugleich will Belgrad jedoch nicht mit Moskau brechen und sich den EU-Sanktionen gegen Russland nicht anschließen. Serbien habe eigene Interessen, etwa das Schicksal des umstrittenen Kosovos, sagte Vucic. (Handelsblatt)

NACHHALTIGE FONDS/BAFIN - Bis Ende 2021 wollte die BaFin eine Richtlinie im Kampf gegen Greenwashing bei Fonds vorlegen. Nach neunmonatigen Verzögerungen steht nun fest: Das Projekt liegt wegen der politischen Debatte und des Ukraine-Kriegs auf Eis. In der Praxis sollen neue Fonds aber dann doch die neuen Vorgaben einhalten. Offenbar soll dies bis Jahresende so bleiben und dann die derzeit im Abstimmungsprozess befindliche EU-Verordnung zur Definition von Atomkraft und Gas als nachhaltige Investments in eine dann endgültige Bafin-Richtlinie einziehen. (Börsen-Zeitung)

BANKENUNION - Ein Zwei-Phasen-Plan für die Bankenunion mit Start der zweiten Phase frühestens 2028 droht zu scheitern. Ein von Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe am Dienstag bei einer Videokonferenz mit allen EU-Finanzministern vorgestellter Arbeitsplan für die kommenden Jahre, der eine Vollendung der Bankenunion in zwei Phasen vorsieht, fand keine Einigkeit, wie er selbst im Anschluss einräumte. (Börsen-Zeitung)

BIERPREIS - Verbraucher müssen sich deutschen Brauern zufolge auf deutlich höhere Bierpreise um bis zu 30 Prozent einstellen. "Ob Paletten, Braumalz, Bierdeckel oder Kronkorken - die Preise gehen durch die Decke", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerbunds, Holger Eichele, der Bild-Zeitung. "So etwas haben wir noch nicht erlebt." Die Preise für Strom seien im Vergleich zum Vorjahr um 250 Prozent, die für Gas um 430 Prozent und die für Paletten um 150 Prozent gestiegen. Stefan Fritsche, Vize-Chef des Brauereiverbands Berlin Brandenburg, sagte, aufgrund dieser Kostensteigerungen könnten die Bierpreise bis zum Jahresende um bis zu 30 Prozent klettern. (Bild-Zeitung)

