FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China (Tag der Jugend) und Japan (Tag des Grüns) bleiben die Börsen wegen Feiertagen geschlossen.

DONNERSTAG: In Japan (Kodomo no Hi) und Südkorea (Internationaler Kindertag) findet aufgrund von Feiertagen kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank ist dabei, ihren Zinshammer auszupacken. Sie steuert bei der anstehenden Sitzung auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte zu. Der Leitzins würde damit auf 0,75 bis 1,00 Prozent steigen. Die Terminmärkte preisen die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schritts zu etwa 97 Prozent ein. Und für die Sitzung im Juni ist eine weitere Erhöhung um 75 Basispunkte zu etwa 80 Prozent eingepreist. Erst im Juli wird mit einer Rückkehr zur alten Schlagzahl mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Zudem dürfte die Fed mit der Verkleinerung ihrer Bilanz beginnen. Durch die massiven Anleihekäufe ist die Bilanz auf fast 9 Billionen Dollar angeschwollen. Bei der Sitzung im März hatten die US-Währungshüter angesichts der höchsten Inflation seit mehr als 40 Jahren den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,25 bis 0,50 Prozent angehoben und eine zügige Abkehr vom Krisenmodus signalisiert. Powell hatte kurz danach erklärt, die US-Notenbank müsse die Zinsen "zügig" und möglicherweise "aggressiver" anheben, um zu verhindern, dass sich die hohe Inflation verfestigt. Die HSBC-Ökonomen gehen davon aus, dass das Federal Open Market Committee (FOMC) offiziell eine quantitative Straffung ankündigen wird. "Die tatsächliche Schrumpfung der Fed-Bilanz würde ab Juni beginnen, und wir erwarten eine dreimonatige Einführungsphase mit Obergrenzen für die monatliche Verringerung auf 60 Milliarden Dollar für Staatsanleihen und 35 Milliarden Dollar für Hypotheken bis August. Sobald die Obergrenzen eingeführt sind, könnte die Bilanz der Fed um rund 80 Milliarden Dollar pro Monat schrumpfen."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HANNOVER RÜCK (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q22 ggVj Zahl 1Q21 Bruttoprämien 8.464 +8% 3 7.809 Kapitalanlageergebnis 418 -5% 2 441 EBIT 402 -0,4% 3 404 Ergebnis nach Steuern/Dritten 274 -10% 3 306 Ergebnis je Aktie 2,47 -3% 3 2,54 Combined Ratio* 98,0 -- 2 96,2

*Schaden-Rückversicherung

HUGO BOSS (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2022 1Q22 ggVj Zahl 1Q21 Umsatz 712 +43% 15 497 EBIT 39 -- 15 1,0 Ergebnis vor Steuern 30 -- 11 -11 Ergebnis nach Steuern/Dritten 22 -- 11 -8,0 Ergebnis je Aktie 0,32 -- 11 -0,13

Weitere Termine:

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q

06:50 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q

(08:00 Analysten-Telefonkonferenz; 10:00 Presse-Telefonkonferenz)

07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 1Q (07:45 Telefonkonferenz)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 11:00 Online-HV)

07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz)

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q

08:00 IE/Flutter Entertainment plc, Zwischenbericht 1Q

08:15 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 1Q

10:00 DE/Allianz SE, Online-HV

10:00 DE/Rational AG, Online-HV

10:30 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK Virtuell

12:40 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 1Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:02 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q

22:05 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Symrise: 1,02 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz März Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: + 6,8 Mrd Euro zuvor: +11,5 Mrd Euro Export kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +6,4% gg Vm Import kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: +4,5% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 57,9 1. Veröff.: 57,9 zuvor: 56,1 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 54,0 zuvor: 52,1 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 58,8 1. Veröff.: 58,8 zuvor: 57,4 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 57,7 1. Veröff.: 57,7 zuvor: 55,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 54,9 11:00 Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +390.000 Stellen zuvor: +455.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -106,7 Mrd USD zuvor: - 89,19 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 54,7 zuvor: 58,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 58,3 Punkte zuvor: 58,3 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,75% bis 1,00% zuvor: 0,25% bis 0,50%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.000,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.173,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.109,50 +0,2% Nikkei-225 Kein Handel wegen Feiertag Schanghai-Composite Kein Handel wegen Feiertag +/- Ticks Bund -Future 152,85 -4 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.039,47 +0,7% DAX-Future 14.025,00 +0,3% XDAX 14.021,83 +0,3% MDAX 29.932,77 +1,4% TecDAX 3.084,64 +0,7% EuroStoxx50 3.761,19 +0,8% Stoxx50 3.691,96 +0,5% Dow-Jones 33.128,79 +0,2% S&P-500-Index 4.175,48 +0,5% Nasdaq-Comp. 12.563,76 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 152,89% -44

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem verhaltenen Start in den Mittwoch rechnen Händler an Europas Börsen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank gebe es wenig Sinn für neue Positionierungen. Die Liquidität an den Märkten dürfte daher zurückgehen und die Volatilität damit steigen. Der DAX wird im Bereich rund um die 14.000er-Marke erwartet. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte gilt als ausgemacht. Mit Spannung wird vor allem auf die Fragerunde mit Notenbankchef Jerome Powell und damit Indikationen für das weitere Vorgehen gewartet. Angesichts der extremen Inflationsentwicklung werden auch stärkere Zinsmaßnahmen für denkbar gehalten.

RÜCKBLICK: Fester - Nach einem vergleichsweise ruhigen Verlauf kamen die positiven Impulse im späten Geschäft von einer freundlich tendierenden Wall Street. Anleger warteten im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank ab. Erwartet wird eine Erhöhung um 50 Basispunkte, für die Juni-Sitzung gilt sogar ein Zinsschritt um 75 Basispunkte als möglich. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen hat kurzzeitig die Marke von 1 Prozent überwunden - erstmals seit 2014. Banken gehörten zu den Gewinnern. Ihr Stoxx-Branchenindex stieg um 2,2 Prozent. Stützend wirkten neben steigenden Zinsen auch die Quartalszahlen der BNP Paribas (+5,2%), die positiv überraschten. Positiv wurde bei BP gewertet, dass die für das zweite Quartal geplanten Aktienrückkäufe des Öl-Multis in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar die Prognose des Unternehmens erfüllten, 60 Prozent der überschüssigen Barmittel an die Aktionäre weiter zu reichen. Die Aktie gewann 5,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Nach einer Gewinnwarnung führten Covestro die Verliererliste im DAX mit einem Minus von 4,9 Prozent an. Die Deutsche Post (-0,3%) legte gute Zahlen für das erste Quartal vor. Als globaler Logistiker erhält der Konzern momentan allerdings Gegenwind von einem geopolitischen Umfeld. Pfeiffer Vacuum (-0,7%) legten überzeugende Zahlen für das erste Quartal vor, doch der Ausblick wurde als sehr vorsichtig eingestuft. Dürr (+4,3%) senkte wegen der anhaltenden Lieferkettenprobleme seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr, was so zum Teil aber bereits erwartet wurde.

XETRA-NACHBÖRSE

Cancom wurden 6,5 Prozent schwächer getaxt. Der IT-Dienstleister hatte wegen Lieferengpässen sowohl den Ausblick für den Umsatz als auch das operativen Ergebnis gesenkt. Deutlich lebhafter gestaltete sich das Geschäft mit Elmos Semiconductor, die Titel wurden 5 Prozent fester gehandelt. Der Chipkonzern hatte die Prognose für 2022 angehoben.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Der nervöse und volatile Handel des Vortages hat sich an der Wall Street fortgesetzt. Die Indizes rückten zwar im Verlauf geschlossen ins Plus vor. Mit der immer näherrückenden Zinsentscheidung der Fed sei aber keine echte Kaufbereitschaft aufgekommen, hieß es. Pfizer hatte im ersten Quartal von der starken Nachfrage nach seinem Corona-Medikament Paxlovid und dem Impfstoff profitiert. Die Aktie verteuerte sich um 2 Prozent. Dupont de Nemours (+0,7%) hatte im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Mosaic (+8,7%) profitierte wegen des Ukraine-Kriegs von stark gestiegenen Preisen seiner Produkte. Estee Lauder stürzten nach einem gesenkten Ausblick um 5,8 Prozent ab. Rockwell Automation brachen um 14,5 Prozent ein. Das Industrieunternehmen verschreckte mit schwachen Geschäftszahlen und einer reduzierten Prognose. Elliott war mit 6 Prozent bei Western Digital eingestiegen, der Kurs sprang um 14,4 Prozent empor.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,75 +2,5 2,72 201,8 5 Jahre 3,01 +1,0 3,00 175,3 7 Jahre 3,04 +1,1 3,02 159,6 10 Jahre 2,97 -0,8 2,98 146,0 30 Jahre 3,02 -1,1 3,03 112,0

Die Anleihekurse gerieten im Verlauf erneut unter Druck, die Renditen am kurzen Ende des Marktes drehten mit der Aussicht auf steigende Leitzinsen aber ins Plus.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0518 -0,1% 1,0525 1,0539 -7,5% EUR/JPY 136,85 -0,1% 136,95 136,92 +4,6% EUR/CHF 1,0303 +0,0% 1,0218 1,0309 -0,7% EUR/GBP 0,8423 +0,0% 0,8420 0,8423 +0,3% USD/JPY 130,12 -0,0% 130,13 129,91 +13,0% GBP/USD 1,2486 -0,1% 1,2498 1,2513 -7,7% USD/CNH 6,6421 -0,1% 6,6465 6,6483 +4,5% Bitcoin BTC/USD 38.017,63 +0,6% 37.789,46 38.211,01 -17,8%

Der Dollar gab nach der jüngsten Rally etwas nach, der Dollar-Index reduzierte sich um knapp 0,3 Prozent. Gleichwohl zeigte sich der Greenback weiter in der Nähe seiner jüngsten Hochs - den höchsten Ständen seit März 2020. Der geldpolitische Straffungskurs der Fed sollte den Greenback auch weiterhin stützen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 103,60 102,41 +1,2% 1,19 +41,2% Brent/ICE 106,09 104,97 +1,1% 1,12 +39,6%

Die Ölpreise zeigten sich mit Abgaben von über 2 Prozent. Der Markt pendele zwischen Angebots- und Nachfragesorgen, zuletzt hätten mal wieder letztere überwogen, hieß es mit Blick auf die sich abkühlende Weltkonjunktur - vor allem die Schwäche in China drücke die Preise. Aus China wurden neue Corona-Kontrollen gemeldet, es drohten weitere Abriegelungen. Zudem mehrten sich die Zweifel am Zustandekommen des EU-Ölembargos gegen Russland.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.865,66 1.868,04 -0,1% -2,38 +2,0% Silber (Spot) 22,60 22,57 +0,1% +0,03 -3,0% Platin (Spot) 971,10 966,50 +0,5% +4,60 +0,1% Kupfer-Future 4,29 4,27 +0,4% +0,02 -3,7%

Nach der jüngsten Schwäche stabilisierte sich der Goldpreis (+0,2%). Der Anstieg der Rentenrenditen und auch des Dollar legten eine Pause ein und halfen so dem Edelmetall auf die Sprünge.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- CDU-Chef Friedrich Merz hat bei seinem Besuch in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Das erfuhr die Bild-Zeitung. Das Treffen fand am Dienstagnachmittag in Selenskyjs Amtssitz statt und dauerte rund eine Stunde. Bis zuletzt war offen gewesen, ob der Präsident den deutschen Oppositionsführer empfangen würde. Protokollarisch vorgesehen war der Besuch nicht.

- Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten den Entwurf eines neuen Sanktionspakets gegen Russland vorgelegt, das vor allem ein Ölembargo vorsieht. Nach Diplomatenangaben leitete die Kommission den EU-Mitgliedern das Papier in der Nacht zum Mittwoch zu. Es sieht einen schrittweisen Importstopp für russisches Öl binnen sechs bis acht Monaten vor, Ausnahmen soll es für Ungarn und die Slowakei geben.

EZB

Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel hält es angesichts der hohen Inflation im Euro-Raum für geboten, den Kurs in der Geldpolitik anzupassen. "Jetzt reicht es nicht mehr zu reden, wir müssen handeln", sagte sie im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Aus heutiger Sicht halte ich eine Zinserhöhung im Juli für möglich." Zuvor sollten die Nettozukäufe von Anleihen eingestellt werden, voraussichtlich Ende Juni.

FRESENIUS

- Der Aufwärtstrend beim Gesundheitskonzern Fresenius hat sich im ersten Quartal 2022 fortgesetzt. Die Teilbereiche Helios und Kabi legten einen etwas besseren Jahresstart hin als erwartet. Die Jahresprognose bekräftigte die Fresenius SE & Co KGaA. Im ersten Quartal 2022 legte der Umsatz um 8 Prozent auf 9,72 Milliarden Euro zu. Währungsbereinigt ergab sich ein Zuwachs um 5 Prozent. Analysten hatten dem Bad Homburger DAX-Konzern im Mittel Erlöse von 9,501 Milliarden Euro zugetraut. Das bereinigte EBIT ging leicht um 1 Prozent bzw währungsbereinigt um 5 Prozent auf 996 Millionen Euro zurück. Analysten hatten auch hier im Mittel mit 962 Millionen Euro weniger prognostiziert. Der bereinigte Gewinn nach Steuern und Dritten stieg um 6 (währungsbereinigt 3) Prozent auf 462 Millionen Euro und übertraf damit ebenfalls die Konsensschätzung von 430 Millionen Euro.

- Fresenius bekommt eine neue Finanzvorständin. Wie der

Bad Homburger DAX-Konzern mitteilte, verlässt Rachel Empey die Fresenius SE &

Co KGaA Ende August auf eigenen Wunsch. Ihre Nachfolgerin wird zum 1. September

Sara Hennicken, derzeit Bereichsleiterin Global Treasury & Corporate Finance.

FRESENIUS MEDICAL CARE

- Bei Fresenius Medical Care (FMC) steht ein Wechsel an der Konzernspitze bevor. Der Aufsichtsrat des Gesundheitskonzerns Carla Kriwet mit Wirkung zum 1. Januar 2023 einstimmig als Vorsitzende des Vorstands bestellt. Kriwet folgt auf Rice Powell, der mit Blick auf die für den Vorstand geltende Altersgrenze mit dem Auslaufen seines Vertrags Ende Dezember 2022 aus dem Vorstand ausscheidet. In ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Vorstands von Fresenius Medical Care wird Kriwet auch Mitglied des Vorstands der Fresenius Management SE sein.

- hat diese Ergebnisse zum ersten Quartal vorgelegt (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Margen in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 2022 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21 Umsatz 4.548 +8% 4.495 +7% 4.210 EBIT 348 -27% 342 -28% 474 EBIT-Marge 7,6 -- 7,6 -- 11,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten 157 -37% 159 -36% 249 Ergebnis je Stammaktie 0,54 -36% 0,54 -36% 0,85

SIEMENS HEALTHINEERS

Der anhaltende Bedarf an Covid-19-Antigenschnelltests hat Siemens Healthineers auch im zweiten Geschäftsquartal (per Ende März) beflügelt. Die Siemens-Tochter erhöhte wie schon vor drei Monaten deshalb die Prognose. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Erwartet werde für 2021/22 nun ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen 5,5 und 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und nicht wie bisher 3 bis 5 Prozent, teilte das Medizintechnikunternehmen in Erlangen mit. Basis dafür sind etwa 1,3 Milliarden Euro erwarteter Umsatz mit den Schnelltests statt bislang geplanter 700 Millionen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 2,25 bis 2,35 Euro steigen - bisher wurden 2,18 bis 2,30 Euro angepeilt. Im zweiten Quartal verzeichnete Siemens Healthineers einen Anstieg des bereinigten EBIT um 47 Prozent auf 980 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 38 Prozent auf 5,460 Milliarden Euro zu.

Ergebnisse und Prognosen im Vergleich (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, vergleichbares Umsatzwachstum in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21/22 ggVj 2Q21/22 ggVj 2Q20/21 Umsatz 5.460 +38% 5.245 +32% 3.965 Vergleichbares Umsatzwachstum 15,8 -- 9,4 -- 12,9 EBIT bereinigt 980 +47% 917 +38% 666 Ergebnis nach Steuern 583 +30% -- -- 447 Ergebnis nach Steuern/Dritten 579 +31% 504 +14% 443 Ergebnis je Aktie 0,52 +27% 0,45 +10% 0,41 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,67 +52% 0,57 +30% 0,44

TEAMVIEWER

hat diese Ergebnisse zum ersten Quartal vorgelegt (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21 Billings 163,5 +11,5% 164,7 +12,3% 147 Umsatz 135 +14% 137 +16% 118 EBITDA bereinigt 83 -8% 76 -16% 90 Ergebnis nach Steuern 15 +350% 14 +344% 3,2 Ergebnis je Aktie 0,07 +250% 0,07 +250% 0,02

LUFTHANSA

schaut nach ihrer Restrukturierung in der Pandemie zuversichtlich nach vorne. "Ja - die Corona-Pandemie hat uns in den vergangenen 24 Monaten in eine tiefe Krise geführt. Aber diese Krise haken wir jetzt - zumindest mental - ab", wird Konzernchef Carsten Spohr laut vorab veröffentlichtem Redetext auf der Hauptversammlung des Konzerns sagen, die am 10. Mai erneut rein virtuell stattfindet. Der Konzern habe die Krise als Chance genutzt. "Wir sind heute besser denn je für die Zukunft gerüstet und können uns gestärkt den kommenden Herausforderungen stellen", so Spohr.

CANCOM

wird wegen Lieferengpässen bei IT-Hardware pessimistischer für das Gesamtjahr. Das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen senkte sowohl den Ausblick für den Umsatz als auch das operativen Ergebnis. Im ersten Quartal steigerte das Unternehmen seine operative Marge. Der Vorstand rechnet auf Konzernebene nur noch mit einem "deutlichen" Umsatzwachstum im Gesamtjahr. Auch beim Rohertrag, beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und EBITA wird nur noch ein "deutlicher" Anstieg erwartet. Zuvor war der Konzern jeweils von einem "sehr deutlichen" Wachstum dieser Kennziffern ausgegangen.

ELMOS SEMICONDUCTOR

wird nach einem starken Jahresauftakt zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Wie der Chipkonzern mitteilte, hat er die Prognose für 2022 auf Basis des aktuellen Auftragsbestands und den dafür zur Verfügung stehenden Wafer-Kapazitäten angehoben.

UNIVERSAL MUSIC GROUP

hat im ersten Quartal von einem Wachstum in allen Segmenten profitiert. Die weltgrößte Plattenfirma steigerte sowohl Umsatz als auch operativen Gewinn.

ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)

wird für das laufende Jahr optimistischer und hebt den Umsatzausblick an. Der US-Halbleiterkonzern reagierte damit auf die Übernahme der Xilinx Inc., aber auch auf gestiegene Erlöse bei Servern und anderen Bereichen. CEO Lisa Su sprach von einem signifikanten Wachstum im ersten Quartal. Im ersten Quartal kletterte das Ergebnis auf 786 (Vorjahr 555) Millionen Dollar bzw. 56 (Vj. 45) Cent je Aktie. Auf bereinigter Basis verdiente das Unternehmen 1,13 US-Dollar pro Schein. Analysten hatten im Konsens zwar einen Überschuss von 83 Cent vorausgesagt - bereinigt aber nur 91 Cent. AMD setzte in der ersten Periode 5,89 (3,45) Milliarden Dollar um. Unter Nichtberücksichtigung von Xilinx erreichte der Quartalsumsatz von AMD ein Rekordvolumen von 5,3 Milliarden Dollar. Dieser Wert übertraf sowohl die Unternehmensprognose als auch die Markterwartung.

