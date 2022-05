Aktien: Tui-Buchungen ziehen spürbar an - Aktie vor Durchbruch

Anzeige / Werbung Ende März gibt Tui eine Gäste-Prognose ab. Diese ist nun bereits überholt. Der positiven Geschäftsentwicklung des Reisekonzerns liegen zwei sich verstetigende Trends zugrunde. In der Corona-Krise ist der Reisekonzern Tui einer der größten Verlierer. Doch mit dem Abflauen der Infektionszahlen und der Rückkehr zur Normalität belebt sich auch das Geschäft des Reisekonzerns spürbar. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Tui mitteilte, ziehen die Buchungen weiter deutlich an: In den vergangenen vier Wochen seien 1,3 Millionen Kunden hinzugekommen, hieß es. Die Konsequenz daraus: Für die gesamte Saison aus Winter 2021/22 und Sommer 2022 würden die Zahlen damit deutlich über den erst Ende März genannten 8,9 Millionen Gästen liegen. Gründe für diese positive Entwicklung nannte Tui auch: "Zwei Trends verstetigen sich: Es wird deutlich kurzfristiger und hochwertiger gebucht. Das ist gut für den Umsatz, die Margen und die Profitabilität", sagte Konzernchef Fritz Joussen. Er sprach von einem starken Ostergeschäft, das zeige, dass die Nachfrage trotz des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine ungebrochen hoch sei. Tui-Aktie auf Erholungskurs Die Aktie von Tui befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend und fiel Anfang März auf ein Jahrestief von rund 166 Pence. Seitdem gab es eine rasante Erholung und die Aktie hat zwischen rund 220 und 250 Pence einen Seitwärtstrend etabliert. Ein Test der Obergrenze und der Abwärtstrendlinie steht unmittelbar bevor, dort verläuft auch die 200-Tagelinie (rot). Unterstützt wird der Aufschwung von einem steigenden MACD (Momentum). Enthaltene Werte: NL0000235190,DE0005773303,DE0008232125,GB0031215220,DE000TUAG000

