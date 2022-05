AMD konnte die Wall Street positiv überraschen. Die Umsatzprognose für das 2. Quartal liegt weit über den Erwartungen. Airbnb schlug alle Erwartungen. Sowohl die Zahlen für das 1. Quartal als auch der Ausblick für das 2. Quartal überraschten die Analysten. Howard Schultz kann Starbucks stabilisieren. Die Kaffeekette wuchs in den USA stärker als erwartet.Große Teile des asiatischen Börsenhandels bleiben auch heute aufgrund von Feiertagen geschlossen. Die Börsenplätze in China, Indonesien, Japan und Thailand nehmen nicht am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...