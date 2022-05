Die FACC AG hat das 1. Quartal 2022 mit einer Umsatzsteigerung von 7,9 Prozent auf 127,5 Mio. Euro abgeschlossen. Grund für die positive Entwicklung ist laut FACC die gute Auftragslage bei Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen sowie Aufträge im Business Jet Segment. Auch Lösungen für den Kabineninnenraum seien am Markt gerade sehr gefragt. Mit dem neu errichteten Werk in Kroatien, für das bereits die nächste Ausbaustufe in Planung ist, ist das Unternehmen auch hier für ein weiteres Wachstum gerüstet. Das EBIT ist mit + 3 Mio. Euro (vs. 0,4 Mio. Euro im Q1 2021) positiv, auch dank bereits wirksamer Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen, wie das Unternehmen betont. "Für das gesamte Jahr 2022 rechnen wir aus heutiger Sicht ...

