NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 26,50 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Telekom sei von anhaltenden makroökonomischen Schocks abgeschirmt, liefere ein breit angelegtes Wachstum und profitiere von der jüngsten Dollar-Stärke, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger dürften derzeit aber von der Erkenntnis abgelenkt werden, dass die Bonner mittelfristig bis zu 45 Milliarden Euro an Erlösen aus dem Verkauf der Mobilfunkturm-Sparte und einem Rückkauf der Aktienrückkauf der Tochter T-Mobile US erzielen könnten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 22:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

