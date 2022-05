Genf (ots/PRNewswire) -GENF, 4. Mai 2022 /PRNewswire/ - Camper & Nicholsons (https://camperandnicholsons.com/), der weltweit führende Anbieter von Luxusyachten, der sich auf den Verkauf, den Kauf, die Vercharterung, das Marketing, das Management sowie den Bau, das Projektmanagement und die Versicherung der besten Yachten der Welt spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Kryptowährungen zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen von BitPay (https://bitpay.com/), dem weltweit größten Anbieter von Bitcoin- und Kryptowährungs-Zahlungsdiensten, akzeptieren wird.Die Fähigkeit, Kryptowährungen zu akzeptieren, ermöglicht Camper & Nicholsons (https://camperandnicholsons.com/), neue Kunden und Verkäufe zu gewinnen, indem es den riesigen Krypto-Marktplatz erschließt. Das 240 Jahre alte Unternehmen akzeptiert Zahlungen in Kryptowährungen für seine gesamte Yachtflotte zum Verkauf, zum Chartern und für alle angebotenen Dienstleistungen."Wir haben uns dazu entschlossen, Kryptowährungen zu akzeptieren, um unseren Markt zu erweitern, neuen Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden und unseren Kunden mehr Optionen, Flexibilität und Freiheit zu bieten" , sagte Paolo Casani, CEO von Camper & Nicholsons (https://camperandnicholsons.com/). "BitPay verwaltet den gesamten Prozess und macht es einfach und sicher, Krypto vom Kunden zu erhalten und Geld auf unser Konto einzuzahlen."Camper & Nicholsons (https://camperandnicholsons.com/) profitiert von der Aufnahme von Kryptowährungen in seine Zahlungsoptionen und reduziert gleichzeitig hohe Gebühren, was die Transparenz und Effizienz der Zahlungen erhöht. BitPay leistete Pionierarbeit in der Blockchain-Zahlungsabwicklung, um grenzüberschreitende Zahlungen mit Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Shiba Inu (SHIB), Wrapped Bitcoin (WBTC) und 5 USD-pegged stable coins (BUSD, DAI, GUSD, USDC und USDP) zu ermöglichen. Die Geschäftslösungen von BitPay eliminieren Transaktionsbetrug, reduzieren die Kosten der Zahlungsabwicklung und ermöglichen grenzüberschreitende Zahlungen in Kryptowährung. Unter BitPay (https://bitpay.com/), erhält Camper & Nicholsons (https://camperandnicholsons.com/) die Abrechnung am nächsten Geschäftstag direkt auf das Bankkonto in der lokalen Fiat-Währung, wie USD oder Euro. Es gibt keine Preisschwankungen bei Kryptowährungen und kein Risiko für das Unternehmen." Camper & Nicholsons (https://camperandnicholsons.com/) erkennt das Potenzial von Kryptowährungen, die Yachtbranche zu verändern, indem sie Zahlungen auf globaler Ebene schneller, sicherer und kostengünstiger machen" , sagt Merrick Theobald, Vice President of Marketing bei BitPay. "Mit der gesamten Marktkapitalisierung von Kryptowährungen, die sich 2 Billionen Dollar nähert, ist Camper & Nicholsons nun auch gut positioniert, um von diesem Reichtum zu profitieren, indem wir denjenigen Kryptobesitzern helfen, die Luxusgüter wie Yachten und Yachtcharter kaufen möchten."Über Camper & NicholsonsCamper & Nicholsons International ist eines der ältesten Yachtunternehmen der Welt und wurde 1782 als Werft in Gosport, England, gegründet. Heute ist Camper & Nicholsons der weltweit führende Anbieter von Luxusyachten mit 11 Niederlassungen auf 4 Kontinenten. Camper & Nicholsons bietet seinen Kunden umfassende, schlüsselfertige Dienstleistungen an, darunter Verkauf und Kauf, Neubau, Yachtcharter, Yachtmanagement, Projektmanagement, Charter-Marketing, Crew-Vermittlung, Umrüstung und Reparatur sowie Kapital und Versicherung.Camper & Nicholsons war seit 1782 an über 2.400 Yachtprojekten beteiligt. Heute haben wir über 140 Yachten in unserer Verkaufs- und Charterflotte und über 44.000 Bruttotonnen an Yachten unter unserem Management.Für weitere Informationen besuchen Sie camperandnicholsons.com.Über BitPayBitPay wurde 2011 gegründet und ist eines der ältesten Unternehmen für Kryptowährungen. Als Pionier in der Blockchain-Zahlungsabwicklung hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen und Menschen Geld senden, empfangen und speichern. Die Geschäftslösungen des Unternehmens verhindern Rückbuchungen wegen Betrugs, reduzieren die Kosten der Zahlungsabwicklung und ermöglichen unter anderem grenzüberschreitende Zahlungen in Kryptowährung. BitPay bietet Verbrauchern eine vollständige Lösung für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte, die die BitPay -Geldbörse und die BitPay -Prepaid-Karte umfasst und den Verbrauchern ermöglicht, digitale Vermögenswerte in Dollar umzuwandeln, die sie bei Zehntausenden von Unternehmen ausgeben können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitpay.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1809230/Camper_Nicholsons_Octopus_Lurssen.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1809229/Camper_and_Nicholsons_Logo.jpgcpino@camperandnicholsons.comKontakt:Cintia PintoTel.: +41 22 810 82 01Tel.: +41 79 722 17 82cpino@camperandnicholsons.comOriginal-Content von: Camper & Nicholsons SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162919/5212600