Am Tag einer voraussichtlich weiteren Zinserhöhung in den USA dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt bedeckt halten. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,26 Prozent auf 14.003 Punkte. Nachhaltig die runde Marke von 14.000 Punkten hinter sich zu lassen fällt dem DAX derzeit schwer. Der EuroStoxx 50 wird am Mittwoch knapp im Plus erwartet. Die US-Notenbank Fed wird den Leitzins an diesem Mittwoch wegen der hohen ...

