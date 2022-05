Original-Research: medondo holding AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu medondo holding AG

Unternehmen: medondo holding AG

ISIN: DE0008131350



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 04.05.2022

Kursziel: EUR 7,60 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Barkapitalerhöhung deutlich überzeichnet



medondo Holding hat alle 1.958.597 neuen Aktien aus der aktuellen Barkapitalerhöhung zum Preis von EUR 2,00 je Aktie bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert. Angabe gemäß war das Angebot 'deutlich' - was wir mit mindestens 125% der Anzahl angebotener Aktien quantifizieren würden - überzeichnet. Der Bruttoemissionserlös von EUR 3,9 Mio. soll Angabe gemäß zur Finanzierung der strategischen Akquisition von Unternehmen und Unternehmensteilen verwendet werden, um die Kernbereiche Softwareentwicklung und -vertrieb zu ergänzen.



Wir hatten unser Kursziel bereits um den Verwässerungseffekt aus der gestiegenen Anzahl Aktien angepasst. Daher bestätigen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf Sicht von 24 Monaten in Höhe von EUR 7,60 je Aktie (Base Case-Szenario). Aus einer Monte-Carlo-Simulation, in der wir die Sensitivitäten des Unternehmenswertes bezüglich verschiedener unabhängiger Input-Variablen abgefragt haben, ermitteln sich Werte des Eigenkapitals von EUR 3,80 je Aktie (10%-Quantil) bzw. EUR 12,60 je Aktie (90%-Quantil).

Angesichts eines von uns erwarteten Kurspotenzials von 227,6% bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der medondo Holding AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23989.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



