Corona, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der langjährige Unterstützer von Dirt-Bike-Rennen fördert mit seinem "Lifestyle in a Can" in die prestigeträchtige 12-Runden-Motocross-Serie in den USADer weltweit mit dem professionellen Motocross-Rennsport in Verbindung gebrachte Energydrink - Monster Energy - ist zum offiziellen Energydrink-Sponsor der Motorradrennserie Lucas Oil AMA Pro Motocross-Meisterschaft ernannt worden."Angesichts des umfassenden Engagements von Monster Energy im Motocross-Rennsport ist es angemessen, dass wir unsere großartige Beziehung zum Sport als ausrichtender Sponsor der diesjährigen Lucas Oil AMA Pro Motocross-Meisterschaft fortsetzen", erklärte Dan McHugh, Marketingchef von Monster Energy. "Das absolute und unerschütterliche Engagement von Monster Energy für den Motocross-Sport besteht seit 2002 und wir haben im Laufe der Jahre nicht nur mit allen führenden Rennserien zusammengearbeitet, sondern mit unzähligen Profi- und Amateur-Rennteams sowie Einzelrennfahrern auf der ganzen Welt."Monster Energy ist seit rund zwei Jahrzehnten auf Motocross-Veranstaltungen präsent. Mit der Aufnahme der Lucas Oil AMA Pro Motocross-Meisterschaft in seine Sponsoring-Liste und als Monster Energy AMA Supercross-Titelsponsor sowie als produktiver Sponsor in der MXGP Motocross Weltmeisterschaft sponsert Monster Energy nun alle führenden Offroad-Motorradserien mit den besten Fahrern der Welt und hat das Ziel, den Sport nicht nur in Nordamerika, sondern auf der ganzen Welt bekannter zu machen. Zusammen mit der Monster Energy AMA Amateur National Motocross-Meisterschaft (auch bekannt als "Loretta Lynn's") ist die Liste der US-internen sowie weltweiten Motocross- und Dirt-Bike-bezogenen Veranstaltungen, die von Monster Energy gefördert werden, in der Energydrink-Branche unübertroffen. Jenseits der Profi- und erstklassigen Amateur-Events hat das Kernengagement von Monster Energy im Amateur-Motocross - bis hin zu lokalen Strecken - eine so treue Anhängerschaft bei den Motocross-Fans gefunden, dass das hell leuchtende Klauen-Logo in M-Form des Unternehmens zu Recht das Mitgefühl und den Respekt als ein Unternehmen verdient hat, das dem Sport seit 20 Jahren den Rücken stärkt."Wir freuen uns sehr darüber, Monster Energy als offiziellen Energydrink unserer Rennserie zu haben, das passt einfach perfekt zusammen. Die Fans der Lucas Oil AMA Pro Motocross-Meisterschaft sitzen so direkt am Steuer von Monster Energy", erklärte Davey Coombs, Präsident von MX Sports Pro Racing. "Wenn jemals ein Energy Drink für das amerikanische Motocross-Publikum entwickelt wurde, dann ist das Monster Energy. Getreu dem Sport, mutig, aggressiv in seiner Haltung - steht Monster Energy als Rekord-Energydrink für Motocross auf dem Podium."Zum Auftakt der 12-Runden-Serie wird der berühmte, riesige Event-LKW-Anhänger von Monster Energy aufgebaut, der die Nationals-Fans an heißen Motocross-Renntagen im Sommer mit eiskalten Monster Energy-Getränken und Werbegeschenken versorgt.Zusätzlich zu seinem Präsentationssponsoring mit Lucas Oil Pro Motocross in diesem Sommer unterstützt Monster Energy auch das Werksteam von Monster Energy Kawasaki, das Monster Energy/Pro Circuit/Kawasaki-Werksteam, das Monster Energy Star Yamaha Racing-Werksteam sowie eine Reihe von Rennfahrern, darunter Chase Sexton (Team Honda HRC).Nächstes EventDie Eröffnungsrunde der von AMA Pro Racing genehmigten Lucas Oil Pro Motocross-Meisterschaft 2022 findet am Samstag, den 28. Mai, mit dem Rennen auf dem Fox Raceway National in Pala, Kalifornien, statt. Weitere Informationen, auch zum Ticketverkauf, finden Sie auf www.promotocross.comInformationen zu Monster EnergyMonster Energy mit Sitz in Corona, Kalifornien, ist der führende Anbieter von Energydrinks und alternativen Getränken. Monster Energy gibt sich ein progressives Image und fördert die Kunst- und Sportszene. Ob Motocross, Offroad, NASCAR, MMA, BMX, Surf, Snowboard, Ski, Skateboard oder Rock and Roll - Monster Energy ist eine Marke, die an Authentizität und den Kern dessen glaubt, was ihre Sportarten, Sportler und Musiker repräsentieren. Es ist nicht nur ein Getränk, es ist der Lebensstil von Sportlern, Bands, Gläubigen und Fans. Mehr über Monster Energy und alle Getränke finden Sie auf www.monsterenergy.comKontakt:Eric Johnson,Ryne Swanberg (Octopi Media)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1809431/Monster_Energy_Logo.jpgOriginal-Content von: Monster Energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74555/5212629