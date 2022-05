Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich gestern von den Verlusten am Montag gut erholt gezeigt. Der DAX stieg schnell über die Marke von 14.000 Punkten. Zeitweise rutschte er zwar wieder darunter. Am Ende des Tages schloss der DAX aber bei 14.039 Zählern. Marktidee: Bechtle Bechtle hatte in der vergangenen Woche Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie von Bechtle hatte im November 2021 ein Allzeithoch markiert. Im Anschluss war sie allerdings bis auf ein Zwei-Jahres-Tief im März eingebrochen. Aus technischer Sicht stehen jetzt die Chancen auf eine kurzfristige Erholung gut. Auf der Oberseite rücken zunächst zwei Zielzonen in den Fokus.