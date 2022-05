Manfred Bock ist seit Anfang Mai neuer Leiter der Geschäftsstellengewinnung bei der Baufi24 Baufinanzierung AG. Er kommt von der Dr. Klein Privatkunden AG, wo er für das das Personalmarketing verantwortlich war. Zum 01.05.2022 hat Manfred Bock die Leitung der Geschäftsstellengewinnung bei der Baufi24 Baufinanzierung AG übernommen. In der Rolle des Head of Franchise Recruiting soll er das Recruiting für Vertriebsmitarbeiter der gesamten Bilthouse-Gruppe ausbauen. Er berichtet in seiner neuen Funktion ...

