Bodelshausen (ots) -Marc Cain feiert mit einem limitierten Regenbogen-T-Shirt und einer farbenfrohen Kollektion die Vielfalt der Menschen. Der deutsche Diversity-Tag am 30. Mai ist deshalb der Startschuss für die Marc Cain Kampagne "We are as colorful as you".Toleranz, Akzeptanz und Zusammenhalt gehören seit jeher zu den Kernwerten von Marc Cain. Es ist an der Zeit, diese Botschaft in die Welt zu tragen mit der Kampagne "We are as colorful as you". Marc Cain zeigt: Die Welt ist bunt! Die Anzeigen stellen verschiedene Frauentypen in den Mittelpunkt, die sich durch ihre Körpergröße, das Alter und ihre Persönlichkeit unterscheiden. Auch die Marc Cain Herbst/Winter 2022 Kollektionen zelebrieren das Thema Diversität mit ihrer Farbenvielfalt und Lebensfreude, die sie ausstrahlen.Neben den Online-Anzeigen gibt es auf den Social-Media-Kanälen Kooperationen mit Influencerinnen, die die Regenbogenfarben in ihren Outfits aufnehmen und sich der Botschaft nach mehr Offenheit und Toleranz in der Gesellschaft anschließen.Das Regenbogen-T-Shirt und die Kollektionen sind ab Mitte Mai im Handel erhältlich.Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104492/5212704