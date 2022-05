Emittent / Herausgeber: Elop AS / Schlagwort(e): Verkauf

Elop AS: Elop plant den Verkauf seiner operativen Tochtergesellschaft Simplifai AS



04.05.2022 / 09:53

Elop plant den Verkauf seiner operativen Tochtergesellschaft Simplifai AS - Cash-Angebot für 100prozentige Übernahme der Anteile finanziert die angestrebte schnellere Kommerzialisierung der Technologie von Elop - Angebot bewertet Simplifai auf über 14,1 Mio. Euro (140 Mio. NOK) - Käufer sind Finanzinvestoren und die Gründer von Simplifai 4. Mai 2022; Oslo - Der norwegische Technologiekonzern Elop AS, der sich auf innovative technologische Lösungen für die Inspektion großer Betoninfrastrukturen konzentriert, beabsichtigt den Verkauf seiner Tochtergesellschaft Simplifai AS, um die Finanzierung der eigenen Wachstumspläne langfristig zu sichern. "Wir sind der Meinung, dass dies ein attraktives Angebot ist, das die zugrundeliegenden Werte des Unternehmens sehr gut widerspiegelt. Da die Entwicklung von Elop Technology fortgeschritten ist, ist Elop operativ nicht abhängig von Simplifai. Die Sicherung dieses Wertes durch den Verkauf von Simplifai ist für Elop und seine Aktionäre sehr vorteilhaft", sagt Elop-Vorstandsmitglied Kristian Lundkvist, der Elop bei der Transaktion vertreten hat. Lundkvist ergänzt: "Mit dieser Transaktion sichert sich Elop die finanzielle Stärke, um unsere globalen Wachstumspläne deutlich zu beschleunigen, neue Märkte schneller zu erschließen, insbesondere den vielversprechenden deutschen Markt, und strategische Optionen zu evaluieren". Die Transaktion wird es Elop ermöglichen, seinen Kapitalbedarf in Elop vollständig zu finanzieren, bis das Unternehmen ausreichend Cashflow aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet. Gleichzeitig wird Elop weiter eng mit Simplifai im Bereich der Softwareentwicklung zusammenarbeiten. Das Übernahmeangebot erfolgt über ein Bieterkonsortium, das aus den Simplifai-Gründern besteht und von einer Gruppe von Finanzinvestoren, vertreten durch Patrik Egeland, unterstützt wird. Der Vorstandsvorsitzende und CEO von Elop, Øivind Horpestad, ist ebenfalls Teil des Konsortiums und hatte sich daher von der Bewertung und dem Entscheidungsprozess des Elop-Verwaltungsrats in Bezug auf die Transaktion zurückgezogen. Der Kaufpreis für die Aktien von Simplifai basiert auf einem Unternehmenswert auf schulden- und bargeldloser Basis von 14,1 Mio. Euro (140 Mio. NOK). Rund 5 Mio. Euro (50 Mio. NOK) des endgültigen Kaufpreises stellen einen Verkäuferkredit von Elop dar, der vom Käufer 30 Monate nach Abschluss der Transaktion zu begleichen ist. "Simplifai hat gezeigt, dass seine Lösungen für künstliche Intelligenz und Prozessautomatisierung ein großes Marktpotenzial haben. Ein engagiertes und starkes Managementteam zusammen mit starken Finanzinvestoren wird sicherstellen, dass Simplifai über die notwendigen Ressourcen verfügt, um in den kommenden Jahren exponentiell zu wachsen", sagt Patrik Egeland. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen, der Due-Diligence-Prüfung und der endgültigen Transaktionsdokumentation und wird voraussichtlich im Juni 2022 abgeschlossen sein. Kontaktinformationen: - Stian Thorsrud, Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing, Tel.: +47 993 00 003 - Kim Boman, Finanzvorstand, Tel.: +47 959 63 912 Über Elop AS Elop ist ein norwegisches Technologieunternehmen, das Tools und digitale Lösungen zur Inspektion, Überwachung und Verwaltung von Infrastrukturen weltweit anbietet. Mit datengesteuerten und KI-basierten Lösungen für die Inspektion und vorausschauende Wartung von Betoninfrastrukturen will Elop den Eigentümern von Anlagen Lösungen bieten, die die Sicherheit verbessern, die Lebensdauer der Anlagen verlängern, die Gesamtlebenszykluskosten minimieren und den ökologischen Fußabdruck verringern. Der Hauptsitz von Elop befindet sich in Norwegen. Über Simplifai Simplifai ist die KI-Geschäftseinheit von Elop. Simplifai ist als eigenständiges Unternehmen tätig und entwickelt eine No-Code-Automatisierungsplattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Kunden in zahlreichen Branchen zu helfen, effizient zu wachsen. Simplifai's "Digital Employee" Lösungen können arbeitsintensive Arbeitsprozesse automatisieren, bei denen die Kommunikation in natürlicher Sprache, einschließlich E-Mails oder Dokumenten, eine zentrale Rolle spielt. Für weitere Informationen: www.simplifai.ai - Ende - Weitere Informationen über Elop finden Sie unter: https://elop.no/de/ Für Anfragen wenden Sie sich bitte an: Joachim Althof

Mobil: +49 (0)152 0205 1413

E-Mail: althof@gfd-finanzkommunikation.de Elop AS Telefon: +47 416 41 300 ISIN: NO0010864036 Drammensveien 133 E-Mail: post@elop.no WKN: A2P86S 0277 Oslo Internet: www.elop.no Börsen: Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin Freiverkehr, Oslo Euronext Growth, Tradegate Exchange, gettex Norwegen

