Berlin (ots) -Am 11. Mai erscheint der 100. Band von Detektiv Conan bei Egmont als reguläre Ausgabe sowie als limitierte Special Edition mit goldenem Cover und zwei Extras.2001 ertönte der Startschuss für Detektiv Conan in Deutschland, seitdem wurden hierzulande fast vier Millionen Exemplare verkauft. Der Manga um den kleinen Meisterdetektiv ist damit nicht nur eine der längsten, sondern auch eine der erfolgreichsten Manga-Serien Deutschlands.Zur Feier des 100. Bandes erscheint bei Egmont Manga eine limitierte Special Edition mit besonderer Ausstattung: Neben einem mit Goldfolie veredelten Cover enthält der Band ein "Club 100"-Detektiv-Conan-Armband sowie eine Postkarte mit einem Jubiläumsgruß des Autors Gosho Aoyama.Zum Inhalt: Der sechzehnjährige Oberschüler Shinichi Kudo ist ein großer Sherlock-Holmes-Fan und gefürchteter Verbrecherjäger. Als er auf einer heißen Spur überwältigt wird und ein mysteriöses Gift verabreicht bekommt, verwandelt er sich plötzlich ... in ein Kind! Unter dem Namen Conan Edogawa lautet seine Mission ab sofort: "Der Kampf gegen das Böse und das Erlangen alter Größe".Gosho Aoyama wurde 1963 geboren. Seinen ersten Einzelband veröffentlichte er 1986, kurz darauf folgten Serien wie Kaito Kid und Yaiba (beide sind auf Deutsch bei Egmont Manga erhältlich). Internationalen Ruhm - und den größten wirtschaftlichen Erfolg - erlangte Aoyama jedoch mit seinem Kult-Manga Detektiv Conan, der in zahlreichen Anime-Episoden und Kinofilmen adaptiert wurde.Marco Walz, verantwortlicher Redakteur bei Egmont Manga: Als ich zum ersten Mal mit der Welt von Detektiv Conan in Berührung kam, war ich noch ein Schüler - damals wäre es mir im Traum nicht eingefallen, dass ich etliche Jahre später als Redakteur für Band 100 verantwortlich sein würde! Da bringt einen die Feststellung, dass der kleine Conan selbst um keinen Tag gealtert ist, natürlich hin und wieder ins Schmunzeln. Doch unser Mini-Detektiv weiß seine Fans auch nach Jahrzehnten noch immer zu begeistern und das ist wohl der beste Beweis für die Ausnahmequalität der Serie."Detektiv Conan 100" (192 Seiten) erscheint offiziell am 11.05.2022 bei Egmont Manga als reguläre Ausgabe (978-3-7704-4188-4, 6,50 Euro) und als Special Edition (978-3-7704-4331-4, 10 Euro).