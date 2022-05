Wien (APA-ots) -



* Telekom-Pionier feiert 19-jähriges Bestehen

* Geburtstagsangebot: Ideal S Tarif +20 GB und top Smartphones ab 0 Euro

* Einmaliges Preis-Leistungs-Verhältnis: 25 GB für nur 18,90 Euro Grundgebühr



Der Telekommunikations-Komplettanbieter Drei feiert sein 19jähriges Bestehen. Und das mit einem besonderen Geburtstagsangebot. Für alle Neukunden heißt es ab 5. Mai 2022 25 GB statt 5 GB im Ideal S Tarif zu unschlagbaren 18,90 Euro pro Monat - ein Vertragsleben lang. Zu den zusätzlichen 20 GB gibt es Top-Smartphones ab 0 Euro* wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A22 5G, das Vivo Y72 5G oder das Xiaomi Mi 11 Lite. Damit steht einer Datengeschwindigkeit von bis zu 30 Mbit/s Download bzw. 10 Mbit/s Upload nichts im Weg. Das Angebot beinhaltet darüber hinaus auch 3.000 Einheiten Gesprächsminuten oder SMS und Neukunden dürfen sich ebenfalls über ein reduziertes Aktivierungsentgelt von 9,90 Euro statt 69,90 Euro freuen.

Bei dem Geburtstagsangebot handelt es sich um den Tarif Ideal S für Neukunden mit einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten, zuzüglich 27 Euro Servicepauschale pro Jahr und 9,90 Euro einmaliges reduziertes Aktivierungsentgelt.



Weitere Infos dazu unter drei.at/birthday.



*zzgl. 3 Euro Urheberrechtsabgabe pro Smartphone.



Zwtl.: Über Drei.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem Start des ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netzes Österreichs im Juni 2019 in Linz, startete Drei im Juni 2021 den Test des ersten österreichischen 5G Standalone Netzes. Im Februar 2022 erhielt das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at).

