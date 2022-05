CSGN SW-Credit Suisse verliert Co-Chef für Kreditprodukte in EuropaEQNR NO-Equinor 1Q Earnings Beat on Higher Prices and Gas ProductionGEBN SW-FUW: Geberit verzeichnet markantes WachstumRBI: Raiffeisen Q1 Nettogewinn schlägt Erwartungen -Leerverkäufer Fraser Perring von der Investment-Firma Viceroy Research wittert bei der Adler Group Betrug und warnt Anleger vor einem Totalausfall-Risiko. -BASF erwägt Oligarchen-Deal für russisches Wintershall-Geschäft-BMW und Audi haben wegen des Ukraine-Krieges den Bahntransport von Autos aus Deutschland nach China, den größten Markt für beide Autobauer, ausgesetzt-HUGO BOSS Q1 KONZERNERGEBNIS + 26 MIO EUR GG -8 VJ (PROG +22)-Ein Gasembargo träfe Covestro härter als ein Ölembargo, sagte Finanzchef Thomas Toepfer der Börsen-Zeitung -CANCOM: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...