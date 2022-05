DJ IfW: Russland auch bei Ölembargo finanziell auf längeren Krieg vorbereitet

BERLIN (Dow Jones)--Russland ist nach Einschätzung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) finanziell auf einen längeren Krieg gegen die Ukraine vorbereitet. Dies ändere auch nicht ein Ölembargo der Europäischen Union gegen Russland. Daher dürften laut IfW Hoffnungen auf ein zeitnahes Einlenken Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen enttäuscht werden.

"Sowohl die Situation des Staatshaushalts als auch strukturelle Besonderheiten der russischen Wirtschaft schaffen gute Ausgangsbedingungen für ein längeres Durchhalten einer auf Autarkie setzenden Kriegswirtschaft", erklärte Rolf Langhammer, Handelsexperte am IfW Kiel. "Die längerfristig mit Sicherheit eintretenden sehr negativen Folgen des Ausfalls wichtiger und unersetzbarer Kapitalgüter aus dem Ausland werden die russische Wirtschaft nicht schnell in den Untergang treiben. Der Westen wird langes Durchhaltevermögen zeigen müssen."

Russland habe in den vergangenen Jahren sichtbare Erfolge beim Aufbau einer stabilen Finanzlage erreicht. Dazu gehörten eine im internationalen Vergleich sehr niedrige öffentliche Verschuldung, die bei 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liege, hohe Ersparnisse, eine zurückhaltende Ausgabenpolitik und eine starke Reservebildung. Außerdem habe Russland sich unabhängiger vom Dollar gemacht. Hinzu kämen derzeit steigende Erlöse aus Energieexporten in Länder, die sich den Sanktionen verschließen oder, wie Deutschland, ihre Käufe teilweise noch aufrechterhalten. "Ein Öl-Embargo der EU dürfte dies zunächst nicht entscheidend ändern", so Langhammer.

Struktur der russischen Wirtschaft hilft Putin

Darüber hinaus helfe Russland die geringe Bedeutung des privaten Dienstleistungssektors und das hohe Ausmaß geschützter Beschäftigung im öffentlichen Sektor. Diese Beschäftigten sind nach Einschätzung des IfW der Garant für die politische Unterstützung Präsident Wladimir Putins im eigenen Land und werden bevorzugt alimentiert. Sie würden durch Preiskontrollen oder Einkommenshilfen vor den Folgen des Inflationsanstiegs geschützt. Außerdem würde die russische Regierung das Entstehen von Schwarzmärkten massiv bekämpfen, da diese die Gesellschaft spalten und den politischen Rückhalt schwächen könnten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Pläne für ein Ölembargo gegen Russland vorgestellt. Es soll Übergangsfristen von sechs Monaten für den Einfuhrstopp geben, um den EU-Mitgliedsstaaten bei der Umstellung Zeit zu geben. Für Ungarn und Slowakei sind Ausnahmen geplant.

