London (ots/PRNewswire) -Auf dem hybriden Event erfahren Führungskräfte aus den Bereichen Kundenerfahrung, B2C-Marketing und Digitalisierung, wie sie die Bedürfnisse ihrer Kunden besser verstehen und bedienen können und dadurch das Unternehmenswachstum nachhaltig fördernForrester (Nasdaq: FORR) hat heute das vollständige Konferenzprogramm für das CX EMEA bekannt gegeben, das vom 22. bis 23. Juni 2022 in London und in digitaler Form stattfinden wird. Nach Angaben von Forrester, geben nur 29% der europäischen Führungskräfte Kundenerfahrung (CX) als eine wichtige Geschäftspriorität an - und das, obwohl Kunden, die einen guten Service erfahren, dem Unternehmen im Durchschnitt 2.4x wahrscheinlicher treu bleiben, 2,7x wahrscheinlicher mehr beim ihm ausgeben und es 10x wahrscheinlicher weiterempfehlen. Auf der Veranstaltung werden CX-, B2C-Marketing- und Digital-Führungskräfte lernen, wie sie die neuen Bedürfnisse ihrer Kunden besser verstehen und CX als Wettbewerbsvorteil nutzen können.Das CX EMEA 2022 wird mit aufschlussreichen Erlebnissen, Keynote-Präsentationen, zahlreichen Case Studies, speziellen Breakouts und rollenbasierten Sitzungen die neuesten Forschungserkenntnisse, Modelle und Frameworks präsentieren, die Führungskräften dabei helfen, emotional positive Erlebnisse zu schaffen und eine langfristige Kundenbindung fördern.Zu den wichtigsten Sessions gehören:- The Journey-Centric Revolution. Lernen Sie, wie Sie die Fallstricke der Journey-Zentrierung überwinden können, wenn Sie Ihr Organisationsdesign an die sich ändernden Kundenbedürfnisse anpassen.- Der Zustand von CX-Teams. CX-Teams brauchen eine Mischung aus der richtigen Strategie, den richtigen Fähigkeiten und dem richtigen Durchhaltevermögen, um ihren Unternehmen zu helfen, bessere Erfahrungen zu erzielen. Verstehen Sie die wichtigsten Prioritäten und Herausforderungen bei der Skalierung von CX-Teams.- Der wirksame CMO. Während der Pandemie erfuhr das Marketing eine neue Wertschätzung als Funktion für die Innovation neuer Produkte, Liefermethoden und Ertragsmodelle. Erfahren Sie, was ein CMO tun kann, um sicherzustellen, dass diese neue Wertschätzung für das Marketing dauerhaft bleibt.- Planen Sie Ihre Transformation zur Nachhaltigkeit. Verstehen Sie die wichtigsten Triebkräfte in Bezug auf Sustainability und entwickeln Sie Nachhaltigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil.- Jenseits der magischen Metrik: Skalieren Sie ein System, das den Kunden- und Geschäftswert misst. Kundenorientierte Unternehmen helfen ihren Kunden, Werte zu schaffen und somit Kundenbindung zu erhöhen. Untersuchen Sie, welche Kennzahlen für einen langfristigen Erfolg optimiert werden müssen.Die Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, sich mit ihren Peers zu vernetzen, in die CX-Zertifizierungen von Forrester einzutauchen und exklusiven Zugang zu Inhalten rund um das Thema Diversity & Inclusion zu erhalten. Für Senior CX-, B2C-Marketing- und Digital-Führungskräfte bietet die Veranstaltung ein auf Einladung stattfindendes Führungskräfteprogramm, den Executive Leadership Exchange (ELE), um den Thought Leadership von Forrester zu vertiefen und auf die Prioritäten von Führungskräften abgestimmte Best Practices zu diskutieren."Die Pandemie hat Prioritäten und Erwartungen von Kunden drastisch verändert", sagt Martin Gill, VP und Research Director bei Forrester. "Führungskräfte müssen sicherstellen, dass sie ein Kundenerlebnis bieten, das diesen neuen Anforderungen gerecht wird. Unsere Untersuchung zeigt jedoch, dass europäische Führungskräfte Investitionen in CX-Verbesserungen im Vergleich zu ihren globalen Kollegen als weniger wichtig ansehen. Auf dem CX EMEA werden wir einen Einblick in den neuen Verbraucher geben. Wir werden zeigen, wie Führungskräfte Kundendaten nutzen können, um die dringend benötigte Kundenzentrierung voranzutreiben und die Loyalität zu erhöhen - und letztlich das Unternehmenswachstum zu fördern.Ressourcen:- Hier finden Sie das vollständige Konferenzprogramm des CX EMEA- Anmeldung zum CX EMEA- Interessierte Pressevertreter wenden sich bitte an press@forrester.com- Erfahren Sie mehr über "Forrester Decisions" für Customer Experience und B2C Marketing Führungskräfte.- Diskutieren Sie in den sozialen Medien unter ForrCX.Informationen zu Forrester Forrester (NASDAQ: FORR) ist eines der einflussreichsten und innovativsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir arbeiten mit Unternehmens- und Technologieführern zusammen, um kundenzentrierte Unternehmensvisionen, -strategien und -umsetzungen zu entwickeln, die den wirtschaftlichen Erfolg beschleunigen. Für seine fundierten und renommierten Marktanalysen im Bereich Technologie und IT greift Forrester auf ein Sample von mehr als 700 000 Verbrauchern und Führungskräften in den globalen Märkten zurück – das Fundament der Expertise von Forrester. Durch firmeneigene Forschung, Daten und Analysen, kundenspezifische Beratung, exklusive Peer Groups, Zertifizierungen, Veranstaltungen und 70 Millionen Realtime-Feedback-Abstimmungen revolutionieren wir die Art und Weise, wie Unternehmen im Zeitalter des Kunden wachsen; erfahren Sie mehr unter forrester.com.