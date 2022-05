Unterföhring (ots) -Unterföhring, 4. Mai 2022. Law & Order, eine der langlebigsten und einflussreichsten Crime-Serien der Welt, kehrt nach 12-jähriger Pause mit der 21. Staffel zurück. Dabei folgt die Emmy®-prämierte Serie weiterhin ihrem klassischen Ansatz und zeigt auch die neuen Fälle aus zwei Perspektiven. 13th Street zeigt die zehn Episoden von Law & Order ab dem 21. Juni immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen und als deutsche TV-Premiere. Alle Episoden sind nach Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar.Die erste Hälfte jeder Folge Law & Order begleitet die Polizei in New York bei ihrer Ermittlungsarbeit, in der zweiten Hälfte wechselt der Blick auf die Seite der Staatsanwaltschaft. Zu Beginn der neuen Staffel untersuchen die Partner Bernard und Cosgrove den Mord an einem berüchtigten Entertainer. Später führt ein Streit über den Ausschluss eines Geständnisses zu einem Zerwürfnis im Büro des Staatsanwalts. Außerdem wird der Vorstandsvorsitzende eines großen Technologieunternehmens tot im Central Park aufgefunden. Price und Maroun müssen ein Netz von Lügen und Täuschungen entwirren, um einen gerissenen Narzissten als Täter zu entlarven.Neben den Fan-Lieblingen Sam Waterston als Jack McCoy und Anthony Anderson als Kevin Bernard sind außerdem Camryn Manheim ("Practice - Die Anwälte") als Kate Dixon, Jeffrey Donovan ("Burn Notice") als Frank Cosgrove, Hugh Dancy ("Hannibal") als Nolan Price und Odelya Halevi ("New Girl") als Samantha Maroun zu sehen.Begründer des Law & Order-Serienuniversums ist der Emmy-Preisträger und Ausnahmeproduzent Dick Wolf ("Chicago Fire", "Chicago Med", "Chicago P.D."). Law & Order feierte seine Premiere erstmals am 13. September 1990 auf NBC und ist mit 465 Episoden neben den "Simpsons" sowie dem Spin-off "Law & Order: Special Victims Unit" eine der am längsten laufenden Primetime-Serien der Welt.Vor dem Start der neuen Episoden sind alle 20 Staffeln Law & Order in einem zweiwöchigen Marathon ab dem 6. Juni auf 13th Street zu sehen.Sendehinweis: 13th Street zeigt Law & Order ab dem 21. Juni immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen und als deutsche TV-Premiere. Alle Episoden sind nach Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar.NBCUniversal International Networks: Unter der Dachmarke NBCUniversal International Networks steuert die NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH die Pay-TV-Sender Universal TV, 13th Street, SYFY und E! Entertainment im deutschsprachigen Raum sowie die Branded SVOD Services SYFY Horror und Studio Universal Classics in Deutschland und Österreich. Die NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH ist ein Tochterunternehmen der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co KG. NBC Universal Global Networks Deutschland und Sky Deutschland Fernsehen gehören zu Comcast Corporation.13th StreetDer #1 Entertainment Pay-TV-Sender mit Top-Crime-Serien, packenden Thrillern und herausfordernden Action-Dramen. 13th Street sorgt für spannungsgeladenes Entertainment - und zwar ohne Werbeunterbrechung und mit englischem Originalton. 13th Street ist eine Marke von NBC Universal Global Networks Deutschland. NBC Universal Global Networks ist eine Tochter der Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co KG und gehört damit zu einem der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz.13th Street / 13th Street HD ist u.a. über folgende Plattformen zu empfangen:Deutschland: Sky, Vodafone Giga TV, Unitymedia, Deutsche Telekom Magenta TV, M7, PYUR, waipu.tvÖsterreich: Sky, Sky X, Magenta T-Mobile Austria, A1 Telekom Austria, M7 HD Austria, Hutchison Drei AustriaSchweiz: Sky Show,UPC, Blue, Quickline, Digital Cable GroupPressekontakt:Pressekontakt NBCUniversalExternal CommunicationsSteffen Thiel+49 (0) 89 9958 7513Steffen.thiel@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5212835