Mainz (ots) -Donnerstag, 05.05.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:21.35 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 2.5.2022)22.10 Studio SchmittLate-Night-ShowZu Gast: Christiane StengerDeutschland 202222.45 ZDF Magazin Royale(vom 2.5.2022)23.15 Studio SchmittLate-Night-Show23.45 Game Two #246Videospielmagazin0.15 MAITHINK X - Die ShowSchlaf, Ernährung, Fitness - Was Deine Gene über Dichverraten0.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(von 21.35 Uhr)1.20 Agatha RaisinUnd das Geisterhaus Teil 1(Die Sendung "Monk" um 0.40 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 2.10 Uhr wie vorgesehen.)Freitag, 06.05.Bitte Zeitkorrekturen beachten:7.00 Agatha RaisinUnd der tote Polizist Teil 27.45 neoriginalDoppelhaushälfteMediation8.10 neoriginalDoppelhaushälfteSchöneBunteFelde8.35 Die KüchenschlachtMario Kotaska sucht den Spitzenkoch9.20 Stadt, Land, Lecker(vom 28.2.2020)10.05 Duell der Gartenprofis(ZDF 26.4.2020)10.50 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 12.5.2020)11.40 Dinner DateSebastianDie Datingshow mit Biss(vom 10.8.2020)12.25 MonkMr. Monk erinnert sich an nichts13.05 MonkMr. Monk und das Geheimnis einer Ehe13.45 PsychDer Hai - nicht der Weiße14.25 PsychKein Yang ohne Yin(Weiterer Ablauf ab 15.10 Uhr wie vorgesehen.)