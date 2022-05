München (ots) -Heute feiert der Lebensmittel-Lieferservice Amazon Fresh (http://www.amazon.de/fresh) seinen fünften Geburtstag in Deutschland. Bereits seit 2017 können Prime-Mitglieder in Berlin, Potsdam, Hamburg und München ihren Wocheneinkauf bei Amazon.de online oder per App erledigen und ihre Bestellungen direkt nach Hause liefern lassen. Über die letzten Jahre hinweg ist nicht nur die Auswahl an frischen, lokalen und Bio-Produkten stetig gewachsen: Die Anzahl an hungrigen Kund:innen ist heute mehr als 25-mal so groß wie zu Beginn des Services.Obwohl sich Amazon Fresh im stetigen Wandel befindet, stechen einige Highlights aus den letzten fünf Jahren hervor:1. In Berlin, München und Hamburg lassen sich viele Kund:innen gerne nach einem anstrengenden Tag in der Großstadt ihre Lebensmittel nach Hause liefern. Der hungrigste Stadtteil Deutschlands in den letzten fünf Jahren, gemessen an der Gesamtzahl der Bestellungen bei Amazon Fresh, ist Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf, gefolgt von München Neuhausen-Nymphenburg.2. Die Klassiker des Haushaltseinkaufs sind auch bei Amazon Fresh besonders beliebt: Milch, Butter, Eier, Bananen und Gurken. Das meistbestellte Gemüse aber ist der rote Allrounder: die Tomate, mit vielen tausend Stück im Monat.3. Die Menge an Milch, die ausgeliefert wurde, ist innerhalb von fünf Jahren von einem kleinen luxuriösen Gartenswimmingpool auf ein Sportschwimmbecken angestiegen. Oder anders gesagt: Fast 10.000-mal hätte man wie Kleopatra in der eigenen Badewanne ein Milchbad nehmen können.4. Kaum jemand in Deutschland könnte sich einen Start in den Tag ohne eine Tasse Kaffee vorstellen - würde man alle bei Amazon Fresh verkauften Kaffeepackungen aus dem letzten Jahr aneinanderreihen, könnte man daran fast einen 21 Kilometer langen Halbmarathon laufen.5. Seit 2021 wurden Lebensmittel im Gegenwert eines siebenstelligen Betrags an die Tafeln gespendet. Allein im Jahr 2021 spendete Amazon Fresh über 1 Millionen Verpackungseinheiten von Lebensmitteln im Gesamtwert von über 2,5 Millionen Euro an die Tafeln in Berlin, München und Hamburg.Weitere kulinarische und logistische Highlights rund um Amazon Fresh sind der beigefügten Grafik (https://next.zucker-kommunikation.de/index.php/s/kzM8DCF6ZcWtP9Z) zu entnehmen.Einige unserer Kund:innen sind bereits in Partystimmung: Allein in den ersten zwei Monaten des Jahres 2022 wurden rund 2.700 Flaschen Schaumwein bestellt. Für alle anderen in Berlin, Hamburg und München, die auch gerne mitfeiern möchten, gibt es anlässlich der Feierlichkeiten unter www.amazon.de/fresh zahlreiche Geburtstagsangebote. Darunter wechselnde Sonderangebote, kostenlose 2-Stunden-Fenster-Lieferung (bei Bestellungen ab 20 Euro), sowie kleine Geschenke in Amazon Fresh Bestellungen. Außerdem bieten wir unseren Neukund:innen einen attraktiven Starter-Rabatt an.Mehr über FreshDas große Sortiment von Amazon Fresh umfasst tausende Produkte für jeden Geschmack und Geldbeutel, darunter frisches Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Backwaren, Bio-Produkte, Haushaltwaren, Baby- und Kosmetikartikel sowie Heimtierbedarf - und alles wird bequem und schnell direkt an die Haustür geliefert. Zudem erhalten Amazon Fresh Kund:innen eine Auswahl an Produkten von lokalen Händlern wie Rischart und vinzenzmurr in München oder Zeit für Brot und MAGO in Berlin. Neben den klassischen Produkten bietet Amazon Fresh auch ein großes Sortiment für individuelle Ernährungsweisen wie vegane, laktosefreie oder proteinreiche Lebensmittel. Die nötige Inspiration und tolle Rezeptideen von der Frühstückbowl bis zum selbstgemachten Burger finden Kund:innen unter www.amazon.de/fresh durch Klick auf "Rezeptideen". Darüber hinaus beinhaltet die Produktauswahl bei Amazon Fresh zahlreiche nachhaltige und umweltfreundliche Artikel wie unter anderem Haushaltsreiniger, die mit dem "Climate Pledge Friendly"-Siegel gekennzeichnet sind. Eine durchschnittliche Bestellung bei Amazon Fresh beinhaltet 30 Produkte - also einen kompletten Wocheneinkauf. Dieser gestaltet sich besonders einfach und flexibel, denn Kund:innen können ihre Lieferungen noch für denselben Tag oder für eine Lieferung innerhalb der nächsten drei Tage aufgeben. Die Zustellung lässt sich innerhalb eines ein- oder zweistündigen Zeitfensters beauftragen. Bestellungen ab einem Wert von 80 Euro in einem 2-Stunden Zeitfenster sind für Prime-Mitglieder kostenfrei. Kleinere Bestellungen ab 20 Euro können für eine Liefergebühr von 1,99 Euro aufgegeben werden. Daneben gibt es die Option, zwischen einem 1-Stunden-Lieferfenster für 1,99 Euro für Bestellungen ab 80 Euro oder 4,99 Euro für kleinere Bestellungen ab 20 Euro zu wählen. Übrigens: Die schnellste Same-Day-Lieferung von Amazon Fresh brauchte nur 60 Minuten und 19 Sekunden von der Bestellung bis direkt an die Haustür.Mehr über PrimeWeltweit genießen mehr als 200 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kundinnen in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming sowie Premiumzugang zu Blitzangeboten. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in mehr als 20 deutschen Metropolregionen, und der Möglichkeit, ihre Amazon-Pakete kostenlos über den Amazon-Hub abzuholen und zurückzusenden - ein kontaktloser Abholservice ohne zusätzliche Kosten. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München steht Prime-Mitgliedern Amazon Fresh zur Verfügung, damit sie ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischem Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Bio-Produkten sowie allen wichtigen Produkten des täglichen Bedarfs bequem online erledigen können. Darüber hinaus können Kund:innen im südhessischen Raum um Frankfurt und Darmstadt, in Kassel, in Würzburg im Raum Gießen und Marburg, sowie auch im Raum Mainz und Wiesbaden im tegut...bei Amazon Webshop oder über die Amazon App bei einer lokalen tegut... Filiale online bestellen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. 