Die Stadtwerke Düsseldorf haben in den vergangenen sechs Monaten 100 neue öffentliche Ladepunkte für Elektroautos in Betrieb genommen. Dazu gehören auch 24 Ladepunkte an Schnellladesäulen mit 300 Kilowatt Leistung. Die erste HPC-Säule hatten die Stadtwerke Düsseldorf erst im Oktober 2021 in der Innenstadt in Betrieb genommen. Inzwischen sind elf Alpitronic Hypercharger HYC300 mit insgesamt 22 Ladepunkten ...

