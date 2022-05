Thurgauer Kantonalbank / Schlagwort(e): Dividende

TKB-Geschäftsbericht verabschiedet



04.05.2022 / 11:10



Medienmitteilung vom 4. Mai 2022 An seiner heutigen Sitzung hat der Thurgauer Grosse Rat den Geschäftsbericht der Thurgauer Kantonalbank (TKB) genehmigt. Damit ist auch die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 verabschiedet worden. Diese wurde um 10 Rappen erhöht und beläuft sich auf 3,10 Franken pro Partizipationsschein. Der Thurgauer Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 4. Mai 2021 den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021 der TKB genehmigt. Die Revisionsstelle PWC wurde für ein weiteres Jahr bestätigt. Vom guten Ergebnis der führenden Bank im Thurgau profitieren der Haupteigentümer Kanton Thurgau und die Inhaber der 4 Millionen Partizipationsscheine. Aus dem Bilanzgewinn von rund 148 Mio. Franken liefert die TKB gegen 60 Mio. an den Kanton ab. Diese Summe setzt sich aus der Gewinnausschüttung von 48,2 Mio., der Abgeltung für die Staatsgarantie von 7,6 Mio. und jener für das Grundkapital von 1,4 Mio. Franken zusammen. An die anteilsberechtigten Gemeinden fliesst erneut das gesetzliche Maximum von 3 Mio. Franken. Die Inhaberinnen und Inhaber von Partizipationsscheinen der Bank erhalten 10 Rappen mehr Dividende als im Vorjahr (3,10 Franken pro Titel). Der Online-Geschäftsbericht der TKB mit allen Informationen zum vergangenen Geschäftsjahr ist unter gb.tkb.ch verfügbar. ____________ Kontakt für die Redaktion



Anita Schweizer, Direktwahl 071/626 69 49, anita.schweizer@tkb.ch

