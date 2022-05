Schlüchtern (ots) -Zum "Tag des deutschen Fertigbaus" am Sonntag, 15. Mai, sendet Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas mit Sitz in Schlüchtern (www.bien-zenker.de), ab 19.30 Uhr seinen Livestream Hausbau-Infotag mit dem Spezialthema "Energie für die Zukunft". Natürlich erfahren Zuschauer auch umfassend, wie der Hausbau mit Bien-Zenker abläuft, sie erhalten Einblicke in die Fertigung eines Bien-Zenker Hauses und Experten beantworten die gesamte Sendung über live die Fragen der Zuschauer. Für das Spezialthema nimmt Bien-Zenker die Zuschauer mit auf einen Besuch zum Stromspeicher-Spezialisten Varta. Dort zeigen die Fachleute, an welchen Energielösungen sie aktuell arbeiten, welche heute schon zukunftssicher und marktreif sind und wie sich das Thema weiterentwickelt."Die extreme Explosion der Energiekosten verändert für viele Bauherren die Rechnung, wenn es darum geht, welche monatliche Rate sie für ihre Finanzierung stemmen können", stellt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker, fest. "Die steigenden Energiekosten sind deshalb besonders auf längere Sicht ein wichtiger Unsicherheitsfaktor, den Bauherren bei ihrer Finanzierung notgedrungen einkalkulieren müssen. Wir zeigen beim Hausbau-Infotag, wie Bauherren schon bei der Planung durch eine hohe Energieeffizienz bei der Gebäudehülle, eine sparsame Wärmepumpenheizung sowie eine eigene Stromproduktion zusammen mit einem Batteriespeicher für langfristig kalkulierbare Energiekosten sorgen können und wie sich die höhere Anfangsinvestition für sie langfristig auszahlt", verspricht Born, der als Gastgeber auch durch den Livestream führt. "Besonders durch einen leistungsstarken Stromspeicher können Bauherren den Selbstversorgungsanteil stark steigern und sind damit nicht mehr den Marktkapriolen ausgesetzt." Beim Bien-Zenker Hausbau-Infotag erfahren Zuschauer genau, worauf sie achten sollten und wie sie für ihr Haus die richtige Energielösung finden.Den Hausbau-Infotag Livestream können Interessierte auf ihrem Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone am Sonntag, 15. Mai, ab 19.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Bien-Zenker verfolgen.Interessenten, die nicht den Livestream am Abend abwarten möchten, können sich bereits den gesamten Sonntag über in den Bien-Zenker Musterhäusern ganz individuell beraten und inspirieren lassen. Denn zu dem vom Bundesverband Deutscher Fertigbau ausgerufenen "Tag des deutschen Fertigbaus" sind deutschlandweit die Musterhausparks geöffnet und viele bereiten für ihre Besucher an diesem Tag ein spezielles Programm vor, sodass sich der Besuch besonders lohnt. Ein Bien-Zenker Musterhaus in ihrer Nähe finden Interessierte ganz einfach über die Bien-Zenker Website auf www.bien-zenker.de/go/plz-suche. Dort können sie die Architektur, Bauweise, Haustechnik und den Beratungsservice live erleben und sich unmittelbar selbst ein Bild machen.Mehr Informationen über den Hausbau-Infotag sowie der direkte Link zum Stream stehen online auf www.bien-zenker.de/go/hausbau-infotag.Bien-Zenker auf YouTube: www.youtube.com/BienZenkerGmbHÜber Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.www.bien-zenker.de/go/appwww.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/5212917