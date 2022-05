Berlin, 04.05.2022 (ots) -DMEA, BUS2BUS und FRUIT LOGISTICA bringen Gäste aus rund 130 Ländern nach BerlinDas internationale Fachpublikum ist wieder zurück in Berlin. Sechs Wochen nachdem die Corona-Schutzmaßnahmen bundesweit gelockert wurden, zieht die Messe Berlin eine erste positive Bilanz: Im April fanden drei Messen in Eigenregie statt. Außerdem sind mit der Chefs Culinar und der WM Werkstattmesse bereits die ersten Gastveranstaltungen zurück auf das Messegelände gekommen. Bis in den Herbst hinein ist der Veranstaltungskalender gut gefüllt."Die Messe Berlin ist wieder ein Publikumsmagnet mit internationaler Anziehungskraft. Unsere Messen haben in den vergangenen Wochen viele Gäste aus dem In- und Ausland in die Hauptstadt gebracht. Davon profitieren in aller erste Linie Aussteller sowie Besucherinnen und Besucher und nicht nur wir als Messegesellschaft. Damit unterstützen wir auch andere Berliner Wirtschaftsbereiche wie Messebauer, Dienstleister und Agenturen - aber auch die Hotel- und Taxibranche - dabei, zurück ins Geschäft zu kommen", sagt Martin Ecknig, CEO der Messe Berlin.DMEA mit überzeugendem RestartVom 26. bis 28. April drehte sich auf der DMEA, Europas wichtigster Digital Health-Veranstaltung, alles um die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Rund 11.000 Besucherinnen und Besucher, mehr als 500 Aussteller und über 300 nationale und internationale Speaker waren auf dem Berliner Messegelände zu Gast. Mit einem Plus von vier Prozent gegenüber 2019 als die letzte Präsenzmesse vor der Corona-Pandemie stattfand, konnte die DMEA ihre Teilnehmerzahlen nicht nur zurückgewinnen, sondern steigern.BUS2BUS 2022: Zurück in die ZukunftDie BUS2BUS, Branchentreff für die deutsche und europäische Bus- und Zulieferindustrie, legt am 27. und 28. April einen erfolgreichen Restart hin und brachte rund 2.000 hochkarätige Fachbesucher*innen mit rund 100 Ausstellern aus 16 Ländern zusammen. Damit konnte sich die noch junge Fachmesse in ihrer dritten Live-Ausgabe ihre Position am Markt weiter ausbauen und eine Weltpremiere in diesem Bereich präsentieren.Weltleitmesse FRUIT LOGISTICA mit erfolgreicher BilanzDie führende Fachmesse für den globalen Fruchthandel fand vom 5. bis 7. April als erste Eigenveranstaltung 2022 auf dem Messegelände statt und brachte über 40.000 hochkarätige Einkäufer*innen und Fachbesucher*innen aus rund 130 Ländern mit mehr als 2.000 Ausstellern aus 87 Ländern zusammen. Auch vor dem Hintergrund der Sicherung von Logistikketten hat die Branche die FRUIT LOGISTICA dringend benötigt - so lässt sich die Gesamtbilanz der Aussteller und Teilnehmenden nach Abschluss der FRUIT LOGISTICA zusammenfassen.Veranstaltungskalender gut gefülltDer Mai steht ganz im Zeichen der Gastveranstaltungen. Bis Ende des Monats finden zahlreiche internationale Fachmessen statt.Ein weiteres Highlight im Messekalender ist die ILA Berlin 2022 (22. - 26.06.2022). Die Innovation and Leadership in Aerospace Berlin (ILA) findet erstmals am neueröffneten Flughafen BER statt. Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) und die Messe Berlin GmbH als Veranstalter erwarten nach vier Jahren erstmals wieder ein internationales Fachpublikum, hochrangige Gäste aus der Politik sowie zahlreiche Besucherinnen und Besucher der Publikumstage in Berlin.Der Veranstaltungskalender (https://www.messe-berlin.de/de/besucher/veranstaltungskalender/) der Messe Berlin bietet einen Überblick über alle anstehenden Veranstaltungen der kommenden Monate.Über die Messe BerlinSeit 200 Jahren ist Berlin Messestandort, seit vielen Jahrzehnten einer der wichtigsten weltweit. Als landeseigene Messegesellschaft trägt die Messe Berlin wesentlich dazu bei. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte Live-Events. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Marken und Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und die Internationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen und herausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am Brandenburger Tor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihre Veranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungen am Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedes Jahr rund 25.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Der Anspruch ist es, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchern ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulse zu geben und faire Bedingungen für Jede und Jeden zu gewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im Unternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World. www.messe-berlin.deDiese Presse-Information finden Sie auch im Internet: https://www.messe-berlin.de/de/presse/pressemitteilungen/ und von news aktuell unter: www.presseportal.de/.Pressekontakt:Emanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiter Corporate Communication030 3038 2270emanuel.hoeger@messe-berlin.deUnternehmensgruppeMesse BerlinMessedamm 2214055 Berlinwww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/5212916