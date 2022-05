San Francisco (ots/PRNewswire) -Die meisten 16-jährigen sind damit beschäftigt, auf Instragam zu scrollen.Charlie Mitchell hingegen nimmt Songs mit legendären Musikproduzenten auf, und dieser Produzent ist ein besonderer: 57 Nummer-eins-Hits gehen auf sein Konto. ESW Management gab die Single heute über PlayMPE, den führenden Musikvertrieb für Radiosender auf der ganzen Welt, für mehr als 13.000 Radiosender in 27 Ländern frei.Narada Michael Walden, der Produzent hinter Whitney Houston, George Michael Aretha Franklin, Diana Ross, Tom Jones, Stevie Wonder, Ray Charles und zahlreichen anderen Superstars, präsentierte der Welt heute den Namen Charlie Mitchell."Charlie Mitchell ist ein zukünftiger Superstar", so Walden.Walden entdeckte Mitchell durch Brian Evans, einen Sänger, den er ebenfalls produziert. Dieser hörte Charlie auf einer Social-Media-Plattform."Als ich ihn sah, wusste ich, das ist der Nächste", erzählt Evans. "Ich muss Ihnen diesen Jungen nicht verkaufen, das ist gar nicht nötig."Charlie Mitchells neuer Song ist jetzt auf der ganzen Welt in jedem Musik-Download-Store der Welt verfügbar, unter anderem auf iTunes, Amazon und Spotify. Seine Facebook-Seite ist Facebook.com/charliemitchellmusic.com."Die Reaktionen sind bereits begeisterter, als wir es uns ausmalen konnten", so Walden.Weitere Informationen über Charlie Mitchell finden Sie auf charliemitchellmusic.comBrian Evans und Jesse Stenger, die den jungen Sänger produzieren, schrieben auch den Song, wobei Mitchell am musikalischen Teil mitgewirkt hat."Das ist erst der Anfang dessen, was die Welt von Charlie sehen wird", sagt Walden.Kaufen können Sie den Song bei Amazon unter https://www.amazon.com/dp/B09XB3G4R5/ref=dm_rwp_pur_lnd_albm_unrg oder auf iTunes unter https://music.apple.com/us/album/even-after/1617967687?i=1617967702"Die nächsten Songs werden Sie umhauen", so Walden.Video - https://www.youtube.com/watch?v=j6RDaLNJ_PoPressekontakt:js@eswmgmt.comOriginal-Content von: ESW Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162658/5212975