Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL hat soeben die Teilnahme an einem neuen spannenden Projekt in Kanada vermeldet. Damit kann NEL also einen weiteren Auftrag verzeichnen und damit weiter an seiner von vielen angemerkten Schwäche arbeiten: DIe Umsätze zu steigern.

Bei dem Projekt in der Provinz Nova Scotia hat sich der Entwickler EverWind Fuels vorgenommen, einen zentralen Knotenpunkt für grünen Wasserstoff im Osten Kanadas zu errichten. NEL verstärkt das Spezialisten-Team und soll sich insbesondere in die Planung der Elektrolyseure einbringen. Es wäre schon verwunderlich, wenn nicht schlussendlich dann NEL auch den Auftrag erhielte, diese Elektrolyseure zu bauen.

Den Norwegern kommt dabei zugute, dass sie erst kürzlich mit dem Aufbau einer neuen Produktionsstätte auf der norwegischen Halbinsel Herøya neue Kapazitäten geschaffen haben. Mit diesem neuen Werk haben die Norweger seine Kapazitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...