An der Börse sind die Bären los. Seit Beginn des Jahres fallen die Aktienkurse ins Bodenlose, nachdem es in den letzten zwei Jahren praktisch immer nur weiter rauf ging. Darüber sollte man sich aber eigentlich nur Sorgen machen, wenn man seine Aktien demnächst verkaufen möchte. Für langfristig orientierte Anleger sind das dagegen hervorragende Bedingungen. Denn wenn die Pessimisten an der Börse die Oberhand gewinnen, ist es meist nicht schwierig, Aktien zu finden, die zu Unrecht abgestraft wurden ...

