Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten ProgrammtextZDF, Sonntag, 8 Mai 2022, 11.50 UhrAuftakt 2022ZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeDer "ZDF-Fernsehgarten" startet mit einer Mega-Auftakt-Party in die Saison 2022. Es wird gelacht, getanzt und gefeiert. Mit Spiel, Spaß, Action und guter Musik - hinein in den Sommer!Gäste: Maite Kelly, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Alex Christensen & The Berlin Orchestra, Luca Hänni, Glasperlenspiel, Chris de Burgh, Dr. Alban und Seven.19 Ausgaben "ZDF-Fernsehgarten" werden sonntags ausgestrahlt.