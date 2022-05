Mainz (ots) -Liebe, Freundschaft und die eigene Identität - die Webserie "DRUCK" erzählt rund um eine Clique in Echtzeit. Am Freitag, 29. April 2022, ging die erste Folge der achten Staffel online. Zehn Wochen lang werden nun fast täglich neue Clips und wöchentlich neue Folgen veröffentlicht.In der achten Staffel dreht sich alles um Mailin. Für Liebe und Sex hat sich Mailin nie interessiert. Bis sie sich kurz vor den Abiturprüfungen Hals über Kopf verliebt. Plötzlich wird ihre sonst so normale Welt zwischen privilegiertem Familienleben und engagiertem Aktivismus mit ganz neuen Gefühlen geflutet. Die sonst eher unauffällige Mailin gerät plötzlich ins Rampenlicht der Schule und muss sich fragen: Bin ich eine starke Frau?Die horizontal erzählte Webserie richtet sich an 14- bis 20-Jährige und bedient alle wichtigen Themen dieser Lebensphase: die erste Liebe, Freundschaften, den Leistungsdruck in der Schule, Outings, die zunehmende Abgrenzung von der Familie, Mobbing und vieles mehr. Jede Woche werden auf YouTube verschiedene Szenen aus dem Alltag der Hauptfiguren veröffentlicht - ohne Ankündigung und in Echtzeit. Parallel dazu wird die Geschichte über fiktive Chats und die Instagram-Accounts der fiktionalen Charaktere im Netz weitererzählt. Eine Zusammenfassung der Geschehnisse wird immer freitags in einer Episode auf YouTube veröffentlicht.Die Headautorin ist Mareike Almedom. Alison Kuhn, Shirel Peleg und Sophie Linnenbaum führten Regie.Neue Clips und Folgen sowie alle vorherigen Staffeln sind auf YouTube und in der ZDFmediathek abrufbar. Weitere Inhalte zur Serie gibt es über den offiziellen Instagram-Account @druckaddicts.Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985-180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/druck"DRUCK" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/funk/druck-11790Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5213104