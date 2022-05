"Na Bitte!" So oder so ähnlich mag der ein oder andere Teamviewer-Aktionär beim heutigen Blick in Richtung des Unternehmens denken. Denn das Unternehmen hat soeben die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und konnte dabei endlich mal wieder richtig überzeugen. Dementsprechend schießt der Aktienkurs heute komplett nach oben.

Zwar ging das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr etwas zurück, doch der Rückgang fiel deutlich weniger schlimm aus als erwartet wurde. So schrumpfte das EBITDA um rund acht Prozent auf gut 83 Millionen Euro. Analysten hatten im Vorfeld mit (deutlich) weniger Gewinn gerechnet. Demzufolge hat Teamviewer seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.

Die Börse honoriert diese tollen Zahlen mit einer echten Kurs-Rallye. Hatte die Aktie in der Vorwoche ...

