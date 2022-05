Vancouver, British Columbia - 4. Mai 2022 - Nevada Lithium Resources Inc. (CSE: NVLH; OTCQB: NVLHF; FWB: 87K) ("Nevada Lithium" oder das "Unternehmen") und sein 50-%-Partner Iconic Minerals Ltd. (TSXV: ICM) (OTC: BVTEF) (FWB: YQGB) ("Iconic") freuen sich bekannt zu geben, dass der Antrag auf Genehmigung des Betriebsplans (Plan of Operation, der "PoO" oder "Plan") für das Lithiumprojekt Bonnie Claire (das "Projekt" oder "Konzessionsgebiet") vom Bureau of Land Management ("BLM") für vollständig erklärt und angenommen wurde. Der Antrag kann nun in die nächste Phase des Prüfungsverfahrens übergehen.

Stephen Rentschler, CEO von Nevada Lithium, sagt dazu: "Wir freuen uns, dass bei Bonnie Claire keine bedeutenden Umweltbedenken festgestellt wurden, und sehen der Weiterentwicklung einer der größten Lithiumlagerstätten Nordamerikas mit Begeisterung entgegen. Wir arbeiten mit unserem 50-%-Partner Iconic zusammen, um den Anforderungen der Aufsichtsbehörden, die das Genehmigungsverfahren für das Projekt beaufsichtigen, vorzugreifen und diese zu erfüllen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Bonnie Claire eines der attraktivsten Lithiumvorkommen weltweit ist, das sich noch in den Händen eines Junior-Erschließungsunternehmens befindet."

Die Ressourcenexperten des BLM haben alle grundlegenden Umweltstudien für den PoO geprüft und für akzeptabel befunden. In den Grundlagenberichten konnten keine wesentlichen Umweltbedenken festgestellt werden. Daher ist das BLM der Ansicht, dass der Plan für eine Analyse im Rahmen des National Environmental Policy Act (NEPA) bereit ist. Das BLM hat festgestellt, dass die für diesen Plan erforderliche Umweltprüfung eine Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Assessment, EA) ist, wie vom Unternehmen erwartet. Der PoO wird nach Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung und eines öffentlichen Konsultationszeitraums formell genehmigt.

Aktueller Stand der Explorationsbohrungen

Nevada Lithium freut sich ferner bekannt zu geben, dass Iconic als Betreiber des Joint-Venture-Arbeitsprogramms das Explorationsprogramm 2022 bei Bonnie Claire aufgenommen hat. Die Arbeiten zur Verbesserung der Straßen, zur Einrichtung von Wasserspeichern und zum Transport von Versorgungsgütern und Maschinen zum Projekt sind im Gange. Die erste Bohrung des Jahres wird voraussichtlich in einer Woche beginnen. Die diesjährigen Bohrungen werden die Mineralressource weiter abgrenzen, zusätzliche Proben für metallurgische Programme liefern und die Erhebung geotechnischer Daten unterstützen, bevor die Bohrloch-Abbaumethode erprobt wird, wie dies für die Vormachbarkeitsstudie erforderlich ist.

Offenlegung des qualifizierten Sachverständigen

Darren L. Smith, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemeldung beaufsichtigt.

Über Nevada Lithium Resources Inc.

Nevada Lithium Resources Inc. ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Schaffung von Mehrwert für seine Aktionäre durch sein Kernprojekt, das Lithiumprojekt Bonnie Claire in Nye County (Nevada) gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt derzeit einen Anteil von 50 % am Lithiumprojekt Bonnie Claire in Nevada. Eine vor kurzem durchgeführte NI 43-101-konforme wirtschaftliche Erstbewertung lieferte attraktive Investitionskennzahlen und das Unternehmen treibt das Projekt aktiv in Richtung Vormachbarkeitsphase voran. Mehr erfahren Sie unter https://www.nvlithium.com/.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Stephen Rentschler

CEO

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Die Verwendung des Wortes "wird" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem das geplante Explorationsprogramm und die Erschließung des Projekts Bonnie Claire und die Weiterentwicklung des Projekts Bonnie Claire in Richtung Vormachbarkeit. Auf solche zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten sowie anderer Faktoren von den hierin enthaltenen Informationen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

