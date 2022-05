DJ Lindner: Prüfen Verpflichtung Sanktions-Gelisteter zu Vermögens-Offenlegung

Von Andreas Kißler

MESEBERG/BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung plant nach Angaben von Finanzminister Christian Lindner (FDP) einen kurzfristigen Vorschlag für eine gesetzliche Verpflichtung zur Offenlegung des Vermögens von Personen auf der Russland-Sanktionsliste. Bei der Klausurtagung des Kabinetts habe er "über die weiteren Schritte in Richtung auf das Sanktionsdurchsetzungsgesetz" informiert, sagte Lindner bei einer Pressekonferenz nach den Beratungen auf Schloss Meseberg. "Es ist auch ein neues Instrument im Gespräch, das wir innerhalb des Kabinetts jetzt prüfen", erklärte er. "Wir prüfen, ob diejenigen, die auf Sanktionslisten sind, gesetzlich verpflichtet werden können, ihre Vermögensgegenstände in Deutschland offenzulegen."

Diese gesetzliche Verpflichtung von gelisteten Personen solle "auch bewehrt mit Bußgeld beziehungsweise strafrechtlich" sein, kündigte er an. Das wäre ein ganz neues Instrument, um die Durchsetzung bestehender Sanktionen schlagkräftiger zu machen, sagte er. Die Regierung befindet sich laut Linder dazu derzeit "in der Schlussphase der Prüfung" und wolle bis zum kommenden Montag im Umlaufverfahren eine Formulierungshilfe beschließen, die die Fraktionen dann am Dienstag bearbeiten könnten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2022 07:15 ET (11:15 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.